飛彈突擊艇計畫生變？海軍連忙強調是誤會

2019-09-01 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍為加強「濱海決勝」防衛構想，計畫建造60艘「微型飛彈突擊艇」。原本109年度應編16億餘元，不料剛送到立院的109年預算書中，金額卻只剩104萬元。由於本案是前任參謀總長李喜明上將力推，難免令人懷疑，是否隨其退伍而「人亡政息」？對此海軍解釋，並非取消計畫，而是配合立院要求必須先完成測評，只好暫緩進度。

飛彈突擊艇全案共編列316億元，排水量約40噸，可攜帶2枚雄風二型攻船飛彈，只要3名官兵就可操作。排水量低於現役光華六號飛彈快艇（排水量180噸），能躲藏在各地小漁港中，甚至平日可採取岸上儲放，來減少維護成本。

今年3月，中科院宣布，由龍德造船廠承製的「光榮之星」雙體船下水，將作為武器海上測試載台。光榮之星的排水量是80噸，外型是海軍現役沱江級飛彈巡邏艦的縮小版。目前光榮之星已經交船給中科院，曾有軍事迷拍到，搭載4枚雄二飛彈發射箱出海測試。

光榮之星一曝光，各界多認為就是飛彈突擊艇的「概念船」，不過其排水量仍達海軍先前宣稱的兩倍。對此有軍方人士解釋，突擊艇的設計重點，是吃水深度盡量淺，才能利用一般小漁港。採用雙船體設計，可使80噸快艇維持40噸級的吃水深度，又有足夠的甲板面積與穩定性。

不過，軍中盛傳，微型飛彈突擊艇是李喜明力推，海軍司令黃曙光態度保留。隨著李喜明於今年六月底退伍，109年的預算書，本案「果然」僅編列104萬元的「作業費」。若依去年預算書，109年度還應編列16.7億餘元的「裝備購置費」，結果一毛錢都沒有。