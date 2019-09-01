陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈

2019-09-01 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



2017年國防工業展，中科院展出的陸射劍二飛彈。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 國防部109年度預算披露，陸軍將耗資143億元，採購中科院製造的陸射天劍二型飛彈，作為新一代野戰防空火力。相對於目前使用的刺針、檞樹等飛彈系統，陸射劍二飛彈的射程可達至少兩倍。全案將於115年完成，預計將優先汰換八軍團（南台灣）所使用的檞樹飛彈。

依據國防部預算書，「新型野戰防空武器系統」採購項目包括飛彈246枚、發射載具29套、接戰管制與相位陣列雷達次系統6套。全案由108年執行至115年，不過109年起才轉列公開預算，108年時仍屬機密，並未公開。去年媒體曾披露，這項計劃名為「獵隼」專案。這次改列公開預算後，也可得知，去年編列了22.5億元，今年則為13.4億元。

中科院在民國106年的國防工業展，就曾經展出陸射版的劍二飛彈，係以四聯裝發射箱的方式，安裝在卡車底盤上。當時中科院展出的系統，係採「彈砲合一」，還搭配一門40公釐機砲。不過從預算書可看出，軍方對此構想並不認同，只採購射控系統與劍二飛彈。

天劍二型飛彈是搭配經國號戰機研發，屬於主動雷達導引的中程飛彈，前段先由發射平台（戰機）提供目標位置資訊，終端階段則以飛彈本身的雷達尋標器鎖定目標，因此具備「射後不理」的能力。

劍二飛彈的地面（海上）發射版，最早是為海軍研發，用於改良康定級（拉法葉）巡防艦的防空火力。不過因為種種緣故，海軍始終沒有採購，康定級至今仍採用舊式的海欉樹飛彈，如今反而是陸軍先買。

空射型的天劍二型飛彈，射程公開數字可達60公里以上。如果從地表發射，因為速度從零開始，射程會大幅縮短。一般推測，陸射劍二的射程不到20公里，如果在彈尾加裝助推火箭（booster），射程可達30~40公里，接近海軍現役標準一型防空飛彈，但具備標一飛彈所無的「射後不理」多目標接戰能力。

先前曾有報導指出，陸射劍二系統的搜索/射控雷達，將使用中科院製造、現已用於復仇者/刺針防空飛彈系統的「蜂眼」相位陣列雷達。以此推測，陸軍採購的陸射劍二，應該不具加力火箭，10~20公里等級的射程，也已經符合野戰防空的需求。