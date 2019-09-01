軍醫局投30億換裝新型人體離心機、模擬深潛訓練艙

2019-09-01 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



因應採購66架F16 C/D BLK70大量飛官與潛艦國造後潛艦、潛水官兵訓練需求，國防部軍醫局將斥資30餘億元，除汰換現有訓練空中高G力作戰用的人體離心機與深海作戰用的「模擬深潛訓練艙」外，同時將大興土木，各興建「人體離心機訓練大樓」與「潛水生理訓練中心大樓」一座。

軍醫局現有「人體離心機」與「模擬深潛訓練艙」分別位於國軍高總醫院岡山分院及海軍左營分院。國防部109年度預算案日前送抵立法院待審，內容呈現裝備換裝計畫，軍方以採購裝備為名，內容附帶興建立大樓項目，以「買裝備蓋大樓」的形式編列預算相關預算。

軍醫局表示，空軍戰鬥機飛行員均需接受高G耐力訓練方可操作飛機，現有人體離心機自民國85年啟用至今裝備壽齡屆期，相關組件老舊，商源消失，系統維護不易，為維持飛行訓練及安全，並提高抗G能力及缺氧環境訓練，軍醫局預劃耗資21億9086萬5000元，於109至114年度間，採購新型人體離心機、抗G壓力訓練儀各1套、常壓缺氧訓練設備4套及人體離心機訓練大樓1座。

軍醫局指出，新型人體離心機可維持飛行員高G力耐力訓練，提升高G環境下警覺性及處理能力，降低飛安風險，另新型人體離心機可模擬空戰時高G環境，有效提升飛行員作戰技能。

軍醫局同時表示，現有訓練潛水人員的模擬深潛訓練艙，自民國65年啟用至今已超過43年，無法再達成海軍水下訓練要求，且裝備核心零件、國、內外已無維保商源，後續維修困難。國防部軍醫局計畫耗資9億6825萬餘元，於109年至113年度之間，興建一座潛水生理訓練中心大樓，同時採購新型模擬深潛訓練艙一套及腦斷層掃瞄儀等30項等附屬醫療裝備籌購。