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軍醫局投30億換裝新型人體離心機、模擬深潛訓練艙

2019-09-01 12:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

因應採購66架F16 C/D BLK70大量飛官與潛艦國造後潛艦、潛水官兵訓練需求，國防部軍醫局將斥資30餘億元，除汰換現有訓練空中高G力作戰用的人體離心機與深海作戰用的「模擬深潛訓練艙」外，同時將大興土木，各興建「人體離心機訓練大樓」與「潛水生理訓練中心大樓」一座。

軍醫局現有「人體離心機」與「模擬深潛訓練艙」分別位於國軍高總醫院岡山分院及海軍左營分院。國防部109年度預算案日前送抵立法院待審，內容呈現裝備換裝計畫，軍方以採購裝備為名，內容附帶興建立大樓項目，以「買裝備蓋大樓」的形式編列預算相關預算。

軍醫局表示，空軍戰鬥機飛行員均需接受高G耐力訓練方可操作飛機，現有人體離心機自民國85年啟用至今裝備壽齡屆期，相關組件老舊，商源消失，系統維護不易，為維持飛行訓練及安全，並提高抗G能力及缺氧環境訓練，軍醫局預劃耗資21億9086萬5000元，於109至114年度間，採購新型人體離心機、抗G壓力訓練儀各1套、常壓缺氧訓練設備4套及人體離心機訓練大樓1座。

軍醫局指出，新型人體離心機可維持飛行員高G力耐力訓練，提升高G環境下警覺性及處理能力，降低飛安風險，另新型人體離心機可模擬空戰時高G環境，有效提升飛行員作戰技能。

軍醫局同時表示，現有訓練潛水人員的模擬深潛訓練艙，自民國65年啟用至今已超過43年，無法再達成海軍水下訓練要求，且裝備核心零件、國、內外已無維保商源，後續維修困難。國防部軍醫局計畫耗資9億6825萬餘元，於109年至113年度之間，興建一座潛水生理訓練中心大樓，同時採購新型模擬深潛訓練艙一套及腦斷層掃瞄儀等30項等附屬醫療裝備籌購。

軍醫局表示，新型模擬深潛訓練艙配有模擬深潛系統，可模擬飽和潛水情境，可有效提升人員作戰技能；另配合減壓艙含治療艙輔助訓練，可幫助官兵增加個人肺部氧氣含量，提升潛水訓練及作戰成效，提升國軍戰力。而模擬深潛訓練艙可使潛艦學員學習適應壓力異常的工作環境，讓人體逐步適應各項生理數值變化，降低執行任務過程中發生各項病症的可能性。配合採購訓練艙新建「潛水生理訓練中心大樓」，提供官兵完善、安全訓練環境，並透過收集潛水生理訓練參數，強化軍陣醫學研究能量。

國軍高雄總醫院岡山分院航訓中心現有的人體離心機。圖／軍聞社
國軍高雄總醫院岡山分院航訓中心現有的人體離心機。圖／軍聞社
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國軍高雄總醫院左營分院潛水醫學部，建置全國唯一的模擬潛水訓練艙，所有必須在水下執...
國軍高雄總醫院左營分院潛水醫學部，建置全國唯一的模擬潛水訓練艙，所有必須在水下執行勤務的國軍人員，包括海軍各潛艦、水下作業大隊的官兵，都必須在此通過耐壓測試，才可進入單位服務；圖為儀控人員調整座艙（圖右後方）壓力，密切監控艙內各項數據。圖/軍聞社
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