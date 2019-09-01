國軍展開新機採購特別預算遊說 裸機1.217億美元

2019-09-01 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美方宣布售我66架F-16 C/D BLK70戰機，要價80億美元、約2500億台幣。蔡政府決定以特別預算形式支應，空軍司令部近期已派員攜帶說帖拜會朝野黨團，爭取支持。空軍說帖披露，美售我含適型油箱的F-16 C/D BLK70的裸機，單價為1.217億美元，價格低於近3年來美方出售各國同型機價格。

據指出，空軍司令部近期已攜帶非機密性有「QA」內容的說帖，針對特別預算案向立法院朝野立委進行遊說，包括外交及國防委員會召委蔡適應與王定宇都接獲簡報，但至今未奉核向一般民眾揭露以爭取支持。軍方說，這是因行政院特別預算條例尚未正式送抵立法院，待完成行政程序後，國防部會有新一波遊說行動。

國防部上午表示，此案必須依法定程序進行，國防部已積極完成說帖，上週由部長嚴德發率空軍司令等人在開議前赴立院拜會，待本週特別條例行政院正式通過送立院後，將再由嚴德發率隊分別拜會各黨團。

但民進黨立委王定宇月前曾於臉書貼文披露一張採購F-16 C/D BLK70戰機價格比較表，軍方指出，內容其實就是空軍說帖的一端。內容顯示，我採購66架戰機，「裸機」單價為1.217億美元。

王定宇在貼文中同時表示，包括巴林、斯洛伐克、保加利亞、摩洛哥等美邦交國採購同型機，其他國家都是美國的正式邦交國下同樣採取裸機計算，平均每架F-16V的價格為1.49億美金，但台灣取得價格僅1.217億美金，顯著低於市場價格。而且台灣曾投資F-16V的研發，未來各國所有的軍售案或構改案，台灣將可分配獲利。

王定宇貼文自問自答表示：有人會說「買比較多會比較便宜啊？」但是軍售不是菜市場買賣，多量不代表成本降低，反而是未來作維成本、訓練成本比較有影響；有人會說「因為台灣的戰略位置重要，美國為了自己的利益，所以可以便宜一點」，但是看看巴林，大家都知道巴林對美國在中東、反恐的重要性，他們採購單價也是1.49億美金。

但「裸機」的定義為何？近年F-16 C/D BLK70已將適型油箱視為標準配備，而按空軍司令部解釋，新式戰機配備先進的主動相控陣列（AESA）雷達、數據鏈路、航電系統與內建電戰套件等主要武器裝備。