【重磅快評】美機飛行海峽中線 有何目的與玄機?

2019-08-31 16:24 聯合報 主筆室╱即時報導



距今36年前的1983年6月1日，由阿拉斯加安克拉治飛往漢城（首爾）的大韓航空007次班機，卻比正常航路嚴重偏北，先飛越蘇聯的堪察加半島上空，隨後穿越庫頁島，二度闖入蘇聯領空。蘇聯軍方下令戰鬥機開火，將這架波音747擊落，造成全機269人罹難的悲劇。

具備精密導航設施的波音747，為何在將近六小時的飛行過程中，機組員多次回報正常通過航路檢查點，始終沒發現自己偏離數百公里？始終是不解的謎團。不過堪察加半島、庫頁島，都是蘇聯東部的軍事要地，美軍的RC-135電偵機平常就在外海持續活動，蒐集電子訊號，事發當天也不例外。因此就有人推測，747是否故意配合偏航，飛入蘇聯領空？就算747不是蓄意偏航，這次「烏龍」也給了美方絕佳機會，可以趁機獲取蘇聯對「不明機入侵」反應模式的大量情報？只是誰都沒想到，蘇聯的反應如此激烈，居然直接將「入侵」的747擊落，釀成擦槍走火的悲劇。

本周四，美國空軍一架MC-130運輸機由沖繩起飛，由東海進入台灣海峽，沿著中線向南飛行，隨後再轉往巴士海峽。消息被民間網站公布後，我方國防部也隨即證實。由於MC-130隸屬美國空軍的特戰部隊，專長是搭載人員進行敵後滲透任務。消息傳出，不免立刻讓各界質疑，此舉具有特殊意義。此外由於幾天前通過台海北上的美軍登陸艦「綠灣」號，先前曾申請赴香港停泊遭拒，因此甚至還有媒體認為，美軍派出「特戰機」，可能與香港局勢緊張相關。

MC-130的任務的確是載運特戰人員執行滲透，或利用空中加油方式，協助友軍直升機深入敵後。但這類任務的執行，都是利用夜間、超低空等條件掩護。MC-130卻是大白天飛在兩萬呎高空，還開啟無線電詢答器（transponder）一路對外廣播自己的身分。換言之，這只是一趟該單位的訓練飛行，與「特戰」、「滲透」完全無關。

不過若說這趟任務只是單純的訓練，卻也不然。同樣在網站上可查獲，當天美國空軍有一架RC-135偵察機，持續在台灣西南方公海上空盤旋；另外還有一架B-52轟炸機由關島起飛，經巴士海峽向西進入南海。B-52雖可以攜帶強大的打擊火力，但應只是單純的巡航，與MC-130的飛行無關；RC-135的位置，卻可接收中共解放軍對MC-130通過海峽時的反應。換言之，本身不具備電戰功能的MC-130，在一場正常的訓練飛行中，卻發揮了協助友軍蒐集電子資訊的功能。

因此不難推想，除了這架守在海峽南端「出口」處的RC-135，當時在海峽北端「入口」的空中，美軍必然有另一架電戰機。同樣也不難推測，這種情報蒐集絕非第一次。但因民間網站究竟是以管窺天、偶有一得，光憑這些片段的資訊，要想描繪出「戰場」的全貌，只怕不易。

然而，軍方乃至國安單位必須體會到，隨著資訊化時代到來，民間愈來愈有機會，掌握到以往被視為不可外傳的資訊。由於相關情資的露出是偶一為之，因此很難避免社會大眾在所知有限下「大膽假設」、與時事攀比解讀，反而導致不必要的政治效應。就此而言，日方對於外國機艦穿越宮古、大隅、對馬等海峽，隨即對外公布，其實不失為良好對策。