軍備局耗資二億五千萬 研發肌耐力增強型動力外骨骼系統

2019-08-30 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部109年度預算案上午送到立法院，國防部軍備局自109年起，以「國防科技學術合作」計畫為名，耗資2億5000萬元，與中科院共同進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證」，提供民間與戰場需要。

軍備局指出，此案為國家中山科學研究院申請科學發展基金的科研案，結合軍備局、民間廠商能量，而由於外骨骼系統在國外研製多年，多所大學對此也啟動研究，因此中科院將與台大、清大、交大等學校合作；而打造此系統的目的在於增加士兵肌耐力、減少傷害。

軍備局指出，此案為配合政府經濟、剌激內需、技術創新、協助廠商成長的政策，因應未來的區域安全局勢與產業發展需求，依循國際軍民兩用前瞻科技發展，研發智慧機械產業肌耐力增強型外骨骼系統，提供工業及國防應用。國防部自明年起，編列2億5000萬元，要在112年度建立穿戴者移動意圖估測模型與分析。

軍備局表示，這項計畫將試製「肌耐力增強型動力外骨骼系統」原型，預算分列於109年至112年。軍備局表示，此案將整合我國ICT產業及光電產的核心技術及關鍵組件，將建立新一代中高階外骨骼系統，擴大我國外骨骼系統產業市場產值。