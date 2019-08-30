軍備局耗資二億五千萬 研發肌耐力增強型動力外骨骼系統
國防部109年度預算案上午送到立法院，國防部軍備局自109年起，以「國防科技學術合作」計畫為名，耗資2億5000萬元，與中科院共同進行「肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證」，提供民間與戰場需要。
軍備局指出，此案為國家中山科學研究院申請科學發展基金的科研案，結合軍備局、民間廠商能量，而由於外骨骼系統在國外研製多年，多所大學對此也啟動研究，因此中科院將與台大、清大、交大等學校合作；而打造此系統的目的在於增加士兵肌耐力、減少傷害。
軍備局指出，此案為配合政府經濟、剌激內需、技術創新、協助廠商成長的政策，因應未來的區域安全局勢與產業發展需求，依循國際軍民兩用前瞻科技發展，研發智慧機械產業肌耐力增強型外骨骼系統，提供工業及國防應用。國防部自明年起，編列2億5000萬元，要在112年度建立穿戴者移動意圖估測模型與分析。
軍備局表示，這項計畫將試製「肌耐力增強型動力外骨骼系統」原型，預算分列於109年至112年。軍備局表示，此案將整合我國ICT產業及光電產的核心技術及關鍵組件，將建立新一代中高階外骨骼系統，擴大我國外骨骼系統產業市場產值。
美國陸軍時報去年曾報導，美國陸軍第10山地師負責測試研發已久的「機器外骨骼」裝備，該單位將成為史上首支「機器外骨骼」部隊。報導稱，在「陸軍納蒂克士兵研發與工程中心」（U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center, NSRDEC）的督導下，將把洛克希德馬丁公司研製的ONYX型機器外骨骼配發部隊，其能減少士兵傷害、加大其負載重量，並協助部隊輕鬆在戰場上移動。
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