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109年度國防預算案 憲指部花近千萬汰換統帥閱兵車

2019-08-30 12:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部109年度預算案上午送到立法院，憲兵指揮部今年編列近千萬元，籌購用於執行統帥閱兵等任務的3輛警備巡邏敞篷車。憲兵指揮部表示，此舉除可減輕維保負荷並汰換老舊設備外，可有效提升憲指部引導外賓、國慶展演及統帥閱兵等任務的安全性。

憲指部在109年度編列992萬5000元，採購3輛警備巡邏敞篷車，明年預算執行完畢。可供統帥閱兵之用。

此外，憲指部也編列1億3366餘萬元，採購警備運輸車大客車25輛及警備輸車9人座2輛。憲指部表示，現有警備運輸車已超過使用年限，以有效因應衛戍作戰、特種勤務、軍紀維護、災害防救等任務。

憲指部在109年度編列992萬5000元，採購3輛警備巡邏敞篷車，明年預算執行完...
憲指部在109年度編列992萬5000元，採購3輛警備巡邏敞篷車，明年預算執行完畢。可供統帥閱兵之用。圖/軍聞社
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