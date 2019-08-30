109年度國防預算案 憲指部花近千萬汰換統帥閱兵車

2019-08-30 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部109年度預算案上午送到立法院，憲兵指揮部今年編列近千萬元，籌購用於執行統帥閱兵等任務的3輛警備巡邏敞篷車。憲兵指揮部表示，此舉除可減輕維保負荷並汰換老舊設備外，可有效提升憲指部引導外賓、國慶展演及統帥閱兵等任務的安全性。

憲指部在109年度編列992萬5000元，採購3輛警備巡邏敞篷車，明年預算執行完畢。可供統帥閱兵之用。