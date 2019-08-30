軍人節表揚 蔡英文：國家安全就交給我跟國軍

2019-08-30 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



108年軍人節表揚大會今天在國防部舉行，其中士東國小一年級「小小禮兵」向杰恩（中）多次參與國軍儀隊活動，獲選全民國防貢獻獎。記者林伯東／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今出席軍人節暨全民國防教育日表揚活動，她說，擔任三軍統帥三年來，從三大方向全面提升國防能量，包括推動國防自主、表明捍衛國土決心及汰換個裝、整建營舍。蔡總統強調，她和所有國軍官兵有一樣的堅定決心，要捍衛中華民國台灣，捍衛民主自由及主權。

蔡總統表示，三年來政府全面提升國防能量，積極推動國防自主，讓潛艦國造、國機國造不再只是口號，新潛艦的設計圖出來了，廠房動工，新式高教機的原型機近期就會出廠。

蔡總統說，「我們表明捍衛國土的決心，也贏得國際的支持」。美國接連宣布Ｍ1A2坦克、 Ｆ-16V戰機等軍售案，就是最大的證明。政府也積極汰換個裝、整建營舍，要讓國軍擁有更精良的裝備執行勤務，也有更好的生活環境，最近換發全新雨衣，告別過去「雙濕牌」的舊款雨衣。

蔡總統說，國軍把最堅實的訓練成果，一一展現在國人眼前，讓國人明白中華民國國軍是一支可被信賴的鋼鐵勁旅。「更讓全世界看見，我們對國土主權一寸不讓，民主自由堅守不退，有無比堅定的信念」。

今年的軍人節暨全民國防教育日表揚，「國軍楷模」包括陸軍10軍團鍾政甫上校等44人，「模範團體（主官）」有陸軍6軍團21砲指部防空營二連連長蔡雅雯上尉等26人，「敬軍模範」則有台灣省進出口商業同業公會聯合會副理事長林燦明等22人。

「全民國防教育傑出貢獻個人獎」，包括文化部文化資產局副局長張仁吉等37人，其中年僅7歲的士東國小一年級學生向杰恩，多次協助國軍擔任「小小禮兵」，成為全場焦點。「全民國防教育傑出貢獻團體」獎則有新北市副市長謝政達等19人。