影／108年軍人節表揚大會 小小禮兵獲貢獻獎

相關新聞
像魏蔓、李千娜 網友曝軍中這單位正妹最多2019-08-30 08:58
嚴德發到烏坵最前線 要求官兵熟悉突發應變要領2019-08-27 20:59
新聞眼／美運輸機飛越台海 高調空中滲透訓練 有特殊意義2019-08-30 00:43
【即時短評】美機通過台海 哪些事該關注?哪些可放心?2019-08-30 00:03
美軍運輸機飛越台海 國防部罕見迅速證實2019-08-29 23:46
國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽2019-08-29 15:12
搶救肥胖綠巨人 陸軍4周減6000公斤2019-08-29 14:25
政府花2400億買F16戰機 柯文哲：網軍比較適合台灣2019-08-29 12:45
肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥2019-08-29 11:30
國防部推形象影片 當軍人是很酷、很時髦的事2019-08-29 10:34
大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈2019-08-28 20:31
阻止醉漢持刀闖營搶槍 國防部長接見衛兵嘉勉2019-08-28 16:52
新任政戰局長由他接？國防部暫未鬆口2019-08-28 15:40
華航：檢修總統專機發電機 從未提購新品2019-08-28 12:57
空軍一號發動機故障 華航：尊重客戶決定的維修方式2019-08-28 12:07
空軍一號爆危機？週刊：引擎毀損 空軍堅持硬修2019-08-28 10:48
不顧北京反對 美售台F-16V新戰機的戰略意義2019-08-28 10:24
不願更換行政專機故障發動機影響飛安？ 空軍否認2019-08-28 09:56
醉漢闖特戰營奪槍反遭制伏 就是遇到他們三個2019-08-28 06:57
共軍東海演習 國防部：對其海、空軍動態加強掌控2019-08-28 00:22
陸軍眼鏡蛇攻擊直升機出海射擊地獄火 精準命中靶船2019-08-27 20:57
劉世芳為我購F-16V戰機闢謠 種類架數金額仍未確定2019-08-27 12:22
男子酒後硬闖軍營欲奪槍 航特部衛哨應變制伏報警處理2019-08-27 11:00
醉漢持刀闖特戰營搶槍 軍方披露他用這招想闖關2019-08-27 10:15
熱門文章
媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一2019-08-29 10:52
蔡英文開告！但當年馬英九告民進黨 她曾這麼說…2019-08-29 17:42
週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥2019-08-29 18:25
高市觀光局長潘恒旭請辭 9月1日轉入韓競選團隊2019-08-30 00:46
賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位2019-08-29 12:16
「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」2019-08-29 13:36
李佳芬爆郭給錢？韓辦要求媒體更正否則採法律行動2019-08-29 19:02
賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告2019-08-29 12:17
小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍2019-08-29 10:45
韓國瑜「又累了」？晚間突取消夜宿及明早餐會行程2019-08-29 23:12
陳菊批韓團隊把氣爆當選舉提款機 韓團隊提7問回問陳菊2019-08-29 17:25
楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？2019-08-29 10:16
白色力量結盟？ 柯文哲周末訪嘉義、蕭淑麗成座上賓2019-08-29 12:44
國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽2019-08-29 15:12
國民黨質疑氣爆善款使用 陳菊反擊：令人憤怒2019-08-29 13:44
氣爆善款案移送檢調 韓營反守為攻 陳菊回擊2019-08-29 23:58
肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥2019-08-29 11:30
影／蔡英文博士論文造假？ 賀德芬提四點證明2019-08-29 11:08
韓國瑜、利菁有相同的痛！韓冰一句道歉 揭祕塵封往事2019-08-30 09:00
林飛帆轟韓國瑜能源政策 他問蔡英文核廢料處理了沒？2019-08-29 17:34
美軍運輸機飛越台海 國防部罕見迅速證實2019-08-29 23:46
影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答2019-08-29 12:16
韓營緊咬 7問陳菊 搶回話語權2019-08-30 00:17
賀德芬再提蔡英文假學歷 蔡反擊提告2019-08-29 15:55
獨／拋「韓朱配」後 江啟臣傳訊給朱立倫 一整天無回應2019-08-29 19:51
影／獨派教授指蔡學歷造假是刑事犯 府開戰：司法解決！2019-08-29 16:21
引爆「韓朱配」話題 江啟臣：整合不力、基層焦慮2019-08-29 12:09
燃料棒再送出韓國瑜重啟核四無望？ 他提這個解方2019-08-29 20:09
郭台銘母親盼兒子不要脫黨？ 郭辦：她會支持郭任何事2019-08-29 11:56
黃智賢批榨菜哥：吹捧台獨討好大陸的兩面人2019-08-29 18:35
影／柯嗆蔡「台灣價值我哪樣沒做？」 酸柯黑選才是價值2019-08-29 15:04
黃之鋒擬9月初訪台 拜會民進黨2019-08-29 22:04
連署就開鍘 郭辦：這樣對中華民國與國民黨好？2019-08-29 11:55
郭台銘違紀參選就鍘？ 吳敦義：定黨員行為規範就這意思2019-08-29 10:30
遭指控學位造假 蔡總統臉書：正式提告2019-08-29 14:47
民眾黨2周多拿到政黨證書 扁：蔡政府害怕柯P？2019-08-29 23:44
政府花2400億買F16戰機 柯文哲：網軍比較適合台灣2019-08-29 12:45
何時處理郭台銘？ 黃暐瀚：917領表那秒就該開除黨籍2019-08-29 11:45
請郭台銘、王金平忍委屈 顏清標：挺韓國瑜也挺制度2019-08-30 09:20
模擬電腦當機、里長不滿審議草率 大巨蛋都審闖關失利2019-08-29 14:13
留言