像魏蔓、李千娜 網友曝軍中這單位正妹最多

2019-08-30 08:58 聯合新聞網 綜合報導



當兵不再只是男生享有的權利，越來越多女性也紛紛加入國軍行列。 圖／國防部提供 分享 facebook 當兵是國民應盡的義務，以往都被認為這是男孩轉變為男人的必經之路，如今也有不少女性從軍。有網友在論壇《PTT》上發文詢問是否當兵時有碰過很正的女志願役？問題一出引來許多鄉民留言回應，有人分享自己單位遇到的女軍官，還有人說遇到的班長長得超像女藝人魏蔓。

「海軍之花」黃采潔。 圖／翻攝自黃采潔IG 分享 facebook 曾上過新聞的「海軍之花」黃采潔，曾以一張白色比基尼泳裝照打開知名度，成為中華民國海軍最亮眼的志願役。就有網友寫道軍中長官的志願役大部分都還是男生，但偶爾還是會碰到女軍官，他在論壇上以「有人真的碰過很正的女軍官嗎？」為標題，貼文詢問其他網友們「有人當兵時真的跟電視演得一樣碰過很正的女志願役，或是被她管過的嗎？」

貼文一出許多網友紛紛留言分享自己當兵時遇過的正妹女軍官，「有碰過一個掛中士的學姊，超正」、「遇到幫忙打飯的班長，長得超像魏蔓，身材又好」、「有個朋友當空軍在松機，長的很像身材好的李千娜」、「飛彈指揮部遇過正的，早上帶跑步」、「中部運輸大隊的女排長」、「帶我的人士下士學姊正妹，中尉輔導長」、「之前在斗煥坪的時候有一個超正的女軍官，教召的時候她會排假避免被搭訕」。

還有網友點出正妹軍官最多的單位，「招募中心的」、「國防部蠻多的」、「國防部不少，鼎興營區爆多」、「正的都在後備單位啊，聯保廠很多啊」、「憲校、海軍、國防部、憲兵主計處，遇過這幾個單位的女官都頗正」、「司令部級人官都很正」、「碰過，但都是政戰單位的」。

雖然許多人都點出不同單位的正妹軍官，但有不少網友直指海軍的正妹尤其多，「有喔，海軍很多」、「海軍一級棒，軍服有腰身」、「我在海軍訓練學校，基本上都正妹」、「當初我快退時，有去接我們隊慶的介紹任務，遇到兩個海軍軍校妹，一個馬尾一個短髮」。