【即時短評】美機通過台海 哪些事該關注?哪些可放心?

2019-08-30 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美軍MC-130型機通過台灣海峽的新聞，再度引發各界矚目。不過若由此解讀成，台海關係緊張程度進一步增溫，或在MC-130的「特戰」二字上作文章，恐怕就有為賦新辭強說愁之嫌。

MC-130的設計目的，的確是執行空中滲透，機上雖然有精密的航電裝備，但與情報蒐集無關。而且滲透為求神不知鬼不覺，都是利用黑夜、低空進行。昨天通過台灣海峽的MC-130，卻是大白天飛在兩萬呎高空，雷達上一目了然，並且開啟詢答器（transponder）發送自己位置資訊。從飛行資訊不難研判，這就是駐防沖繩嘉手納基地的MC-130中隊，進行「海洋長途飛行」訓練科目。

當然，美軍將台灣海峽列入飛行訓練路徑，自然代表認定台海是國際空域，只要不侵入領空，軍機當然可以自由飛行。然而這是美方一再宣示的立場，從來不曾改變過；美軍飛機多年南來北往，從來沒有將其列為禁區。當然美方也深知兩岸隔海峽對峙的敏感性，因此通過此地時，維持飛在中線上，不想多生事端。

其實，台灣海峽附近的空域，美方的RC-135、EP-3等電子偵察機，乃至續航力超長的RQ-4無人偵察機，除非出現颱風等惡劣天候狀況，否則幾乎天天出現；日前兩架俄羅斯Tu-95轟炸機由越南金蘭灣北上海參崴，在經過台灣附近時，其中一架也由台灣海峽北上。在大陸宣布劃設東海防空識別區，與日方防空識別區重疊之後，軍機出海更是頻仍。

日本防衛省今年1月23日宣布，航空自衛隊戰機在去年4月至12月間，共緊急升空758次，其中針對中國大陸飛機476次。我方雖然不曾透露相關架次等資訊，但空軍對這些「來客」，當然也會依據狀況，進行不同程度的識別與監控。國防部官員也不諱言，近年戰機緊急升空的次數，遠多於幾年前。

這種空中接觸，原本堪稱各國政府之間的秘密小步舞，大家在「合法」範圍內，不斷彼此相互試探與角力。但隨著科技進步，民間網站上愈來愈有機會看到，這些空中或海上航行活動的片段，然而究竟難以窺其全豹，所見只是瞎子摸象的一角。如果因為政府沒發布消息，就以為天下無事；或是意外驚鴻一瞥，就以為局勢燎原，都非健康的正確反應。