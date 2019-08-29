親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
城市角落探街友
政治
軍事
綜合

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽

2019-08-29 15:12聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今日1435時發布新聞稿，證實偵獲一架美籍軍機沿台海中線飛行。

媒體報導，一架美軍MC-130J型機，沿台海中線上空由北向南飛行，隨即轉巴士海峽向東。國防部下午發布新聞稿表示，偵獲美籍MC-130J型機一架，於上午11時許沿台海中線由北朝南飛行，本部全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

MC-130是著名的C-130運輸機的特戰型，可以搭載特種部隊執行跳傘滲透等任務，也可為特戰直升機進行空中加油。

MC-130J特戰運輸機。園/引自維基百科
MC-130J特戰運輸機。園/引自維基百科
分享

國軍

相關新聞

嚴德發到烏坵最前線 要求官兵熟悉突發應變要領

2019-08-27 20:59

搶救肥胖綠巨人 陸軍4周減6000公斤

2019-08-29 14:25

政府花2400億買F16戰機 柯文哲：網軍比較適合台灣

2019-08-29 12:45

肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥

2019-08-29 11:30

國防部推形象影片 當軍人是很酷、很時髦的事

2019-08-29 10:34

大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈

2019-08-28 20:31

阻止醉漢持刀闖營搶槍 國防部長接見衛兵嘉勉

2019-08-28 16:52

新任政戰局長由他接？國防部暫未鬆口

2019-08-28 15:40

華航：檢修總統專機發電機 從未提購新品

2019-08-28 12:57

空軍一號發動機故障 華航：尊重客戶決定的維修方式

2019-08-28 12:07

空軍一號爆危機？週刊：引擎毀損 空軍堅持硬修

2019-08-28 10:48

不顧北京反對 美售台F-16V新戰機的戰略意義

2019-08-28 10:24

不願更換行政專機故障發動機影響飛安？ 空軍否認

2019-08-28 09:56

醉漢闖特戰營奪槍反遭制伏 就是遇到他們三個

2019-08-28 06:57

共軍東海演習 國防部：對其海、空軍動態加強掌控

2019-08-28 00:22

陸軍眼鏡蛇攻擊直升機出海射擊地獄火 精準命中靶船

2019-08-27 20:57

劉世芳為我購F-16V戰機闢謠 種類架數金額仍未確定

2019-08-27 12:22

男子酒後硬闖軍營欲奪槍 航特部衛哨應變制伏報警處理

2019-08-27 11:00

醉漢持刀闖特戰營搶槍 軍方披露他用這招想闖關

2019-08-27 10:15

大膽醉漢持刀闖特戰營區搶槍 當場遭制伏送辦

2019-08-27 08:55

向國軍致敬 軍友社設宴

2019-08-27 00:03

國軍新「數位迷彩雨衣」還有這一款 是小飛俠2.0

2019-08-26 19:28

AIT肯定台美密切合作 讚首位通過海豹部隊特訓台籍軍官

2019-08-26 16:58

國軍新式迷彩雨衣亮相 還能變身成帳篷

2019-08-26 16:19
看更多

熱門文章

媒體最新民調 郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

2019-08-29 10:52

孫大千：蔡英文晶晶體是上流溝通 韓國瑜不入流？

2019-08-29 08:21

購李佳芬農舍土地 神秘女買家說話了

2019-08-28 19:20

前朝官員爆保命公文批背骨 楊秋興反擊：公文哪兒來？

2019-08-28 18:53

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

2019-08-29 09:00

賀德芬 再控蔡英文並未拿到博士學位

2019-08-29 12:16

【重磅快評】國民黨鍘郭王留伏筆 柯文哲恐怕要著急了

2019-08-28 18:09

調查報導／街友皇帝：有人看起來髒兮兮 行李好幾百萬

2019-08-29 00:52

「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

2019-08-29 13:36

大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈

2019-08-28 20:31

質疑蔡英文博士論文 他揭露場地竟由黃國昌辦公室申請

2019-08-28 16:06

王金平：郭柯王合作八字還沒一撇 從沒說過要脫黨

2019-08-28 22:01

賀德芬指控蔡英文博士學位造假 總統府將提告

2019-08-29 12:17

小英論文案再延燒 王浩宇求黃國昌：別讓韓國瑜撿到槍

2019-08-29 10:45

扁：蔡總統首任閣揆如用這位 民進黨去年不至於輸慘

2019-08-28 22:49

江啟臣發文問「韓朱配」 網友：美麗組合人民期待

2019-08-29 00:11

助郭也幫韓？吳子嘉爆民進黨玩兩手策略 裂解國民黨

2019-08-28 15:56

郭王何時出手？杜紫宸模擬新劇本 先逼柯文哲獨立參選

2019-08-28 16:23

20年來政府把經濟弄殘 韓國瑜：不見得完全怪罪領導人

2019-08-28 21:44

楊秋興為義大案重批陳菊：良心安嗎？怎麼又放狗咬人？

2019-08-29 10:16

調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路

2019-08-29 00:29

影／蔡英文博士論文造假？ 賀德芬提四點證明

2019-08-29 11:08

梁文傑批叛黨 郭信良回嗆：新系鬥到台灣倒了才甘願？

2019-08-29 09:22

藍派柱姊出征外…彭文正擬挑戰王定宇 深綠內戰

2019-08-29 00:43

韓國瑜蔡英文對決會投誰？ 柯文哲：我會去郊遊

2019-08-28 21:47

民調名列前茅韓國瑜卻下滑 侯友宜：盡了力量就好

2019-08-28 16:51

引爆「韓朱配」話題 江啟臣：整合不力、基層焦慮

2019-08-29 12:09

李佳芬農舍脫手滅火 侯友宜：別人政治問題我沒注意看

2019-08-28 16:29

街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」

2019-08-29 00:21

調查報導／打工流浪24年…弟妹冷臉 上街找朋友取暖

2019-08-29 00:43

高雄市長韓國瑜太太李佳芬 農舍神祕買家曝光

2019-08-28 19:20

影／賀德芬指博士論文造假 蔡英文：晚點回答

2019-08-29 12:16

綠皮紅骨？ 卓榮泰秀國民黨證 力挺原民部主任

2019-08-29 00:46

被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好

2019-08-29 10:35

街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有

2019-08-29 00:19

【重磅快評】誰才該在選前保持理性冷靜

2019-08-29 07:57

肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥

2019-08-29 11:30

連署就開鍘 郭辦：這樣對中華民國與國民黨好？

2019-08-29 11:55

時力推總統人選？徐永明：送黃國昌進立院 不是凱道

2019-08-29 00:55

街友大調查／全台街友逾5000 回家…困難重重

2019-08-29 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top