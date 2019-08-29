國防部首度公開證實：美軍運輸機通過台灣海峽

2019-08-29 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今日1435時發布新聞稿，證實偵獲一架美籍軍機沿台海中線飛行。

媒體報導，一架美軍MC-130J型機，沿台海中線上空由北向南飛行，隨即轉巴士海峽向東。國防部下午發布新聞稿表示，偵獲美籍MC-130J型機一架，於上午11時許沿台海中線由北朝南飛行，本部全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。