肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥

2019-08-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



肥胖問題困擾陸軍，司令喊出：「搶救綠巨人捨我其誰？」陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，被陸軍司令陳寶餘稱作「綠巨人」，他以這句話下令要求全軍各部隊長，不能讓肥胖影響戰力及官兵健康，要求部隊為官兵減肥，將專案列考獎。根據統計，陸軍截至8月第4週，官兵累計減重已超過6000公斤，有118名官兵BMI值已經達到解除管制的標準；軍團級單位，以南部第8軍團減肥成效最佳。

國防部曾公布國軍體能訓測實施計畫，2017年起，男性官兵BMI值標準為31，女性則為26，才能參加體能測驗。而依衛福部公布的標準顯示，一般成年人正常體重的BMI值介於18.5至24，超過24即過重，大於27就是肥胖。國軍官兵BMI值超標因有心血管疾病風險，不能接受體能測驗，考績和留營都受影響，軍中前途受阻。肥胖者在軍中沒有前途。

陳寶餘下令，要求每一個連級單位，都必須是一個「減重團隊」，由連、排長負起建制責任，營級以上參謀，則由參謀主管負責，陸航飛行軍官，由少將旅長親自掌握考核，並且由陸勤部軍醫處，每週統計分析呈報司令。

國軍有許多官兵因為BMI值過高被納管，這與體測不及格被納管不同。BMI值超標納管是要控制飲食，強制優質睡眠、適切運動，否則將成為三高、猝死與慢性病的高危險群，軍方將付出極大代價。現在年輕人偏好甜食、手搖茶飲、精緻飲食、油炸滷味，且外散外宿常常熬夜沈迷電玩手遊，造成過度肥胖，年紀輕輕體檢都是紅字。據統計全陸軍有1萬3千人BMI值未達標準。

陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，陳寶餘稱他們為「綠巨人」，推動減重計畫。全陸軍截至8月第4週，官兵累計減重已超過6000公斤，而BMI值已經達解管標準則已有118員。軍團級單位，以南部第8軍團成績最佳。