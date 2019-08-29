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肥胖困擾陸軍 司令推搶救「綠巨人」計畫減肥

2019-08-29 11:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

肥胖問題困擾陸軍，司令喊出：「搶救綠巨人捨我其誰？」陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，被陸軍司令陳寶餘稱作「綠巨人」，他以這句話下令要求全軍各部隊長，不能讓肥胖影響戰力及官兵健康，要求部隊為官兵減肥，將專案列考獎。根據統計，陸軍截至8月第4週，官兵累計減重已超過6000公斤，有118名官兵BMI值已經達到解除管制的標準；軍團級單位，以南部第8軍團減肥成效最佳。

國防部曾公布國軍體能訓測實施計畫，2017年起，男性官兵BMI值標準為31，女性則為26，才能參加體能測驗。而依衛福部公布的標準顯示，一般成年人正常體重的BMI值介於18.5至24，超過24即過重，大於27就是肥胖。國軍官兵BMI值超標因有心血管疾病風險，不能接受體能測驗，考績和留營都受影響，軍中前途受阻。肥胖者在軍中沒有前途。

陳寶餘下令，要求每一個連級單位，都必須是一個「減重團隊」，由連、排長負起建制責任，營級以上參謀，則由參謀主管負責，陸航飛行軍官，由少將旅長親自掌握考核，並且由陸勤部軍醫處，每週統計分析呈報司令。

國軍有許多官兵因為BMI值過高被納管，這與體測不及格被納管不同。BMI值超標納管是要控制飲食，強制優質睡眠、適切運動，否則將成為三高、猝死與慢性病的高危險群，軍方將付出極大代價。現在年輕人偏好甜食、手搖茶飲、精緻飲食、油炸滷味，且外散外宿常常熬夜沈迷電玩手遊，造成過度肥胖，年紀輕輕體檢都是紅字。據統計全陸軍有1萬3千人BMI值未達標準。

陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，陳寶餘稱他們為「綠巨人」，推動減重計畫。全陸軍截至8月第4週，官兵累計減重已超過6000公斤，而BMI值已經達解管標準則已有118員。軍團級單位，以南部第8軍團成績最佳。

陳寶餘擔任298旅少將旅長時，體重曾經破百，穿起迷彩野戰服身型擁腫，2008年馬英九執政後，三軍統帥愛好運動路跑，外界咸認為他肯定運動型的將領，陳寶餘當時擔任陸軍司令部戰訓處長，不但中午游泳不休息、傍晚跑步爬山，藉由少吃多運動，在2008至2009年一年之內，減去體重30公斤，將身材回復到他1980年自陸軍官校畢業時的身材，意志力驚人，在軍中傳為運動減肥的奇蹟。他上任後力推運動員戰士等政策，鼓勵官兵運動減肥。

陸軍司令陳寶餘現在看來削瘦(右)，但他軍旅生涯曾體重破百，穿野戰服身材擁腫(左)...
陸軍司令陳寶餘現在看來削瘦(右)，但他軍旅生涯曾體重破百，穿野戰服身材擁腫(左)，他發奮藉由運動減肥，戒除愛吃的習慣，一年內減掉30公斤，晉升中將。圖/本報資料照、讀者提供
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陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，被陸軍司令陳寶餘稱作「綠巨人」，他下令要求...
陸軍有一萬多名BMI值超標的肥胖官兵，被陸軍司令陳寶餘稱作「綠巨人」，他下令要求全軍各部隊長，不能讓肥胖影響戰力及官兵健康，要求部隊為官兵減肥，將專案列考獎。(圖為示意，和報導內容無關)圖/軍聞社
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