國防部推形象影片 當軍人是很酷、很時髦的事

2019-08-29 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午表示，為慶祝中華民國108年「九三軍人節」，國防部推出「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」形象影片，向國人說明從軍報國不只是一個主張，更需要以行動付諸實行，而年輕人投身軍旅，就是意味著選擇自己想要的人生以及對自我價值的肯定，更是愛國的具體表現。

國防部同時表示，面對未來的挑戰，國軍已做好萬全準備，成為台海安定的重要守護者；將透過精實的訓練，來展現國軍保家衛國的決心，在遵從三軍統帥的指導下，發揮聯合作戰效能，捍衛領空、海疆安全，國軍絕對會實踐確保國家安全與守護全民福祉的承諾。

國防部說，影片呈現，「我從軍、我驕傲」，這句話簡短卻十分有力的說明了，當軍人是一件很酷、很時髦的事。不論在哪一個時代，「愛國」絕對是不退流行的，從軍正是愛國的最佳方式，也印證「時代考驗青年，青年創造時代」的恆常。偉大的時代與偉大的國家，都是因為一群有熱血、有理想的青年挺身而出。中華民國是一個偉大的國家，我們有舉世稱羨的民主自由，我們有善良和樂的人民，我們更有熱愛國家的官兵弟兄姊妹。身為軍人，捍衛國土及人民生命財產安全是我們的使命，當國家需要，全軍官兵將無畏惡劣環境，奉獻自我，扛起護衛國家的重責大任。這也是每位官兵從軍的初衷，因為對國家懷有滿腔熱血與理想，透過投身軍旅，讓自己成長茁壯，更有信心面對未來所有的挑戰。