大陸繞台遠航訓練頻繁 空軍疑在花東部署天弓三型飛彈

2019-08-28 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



防因應大陸軍機近年來屢屢展開繞台遠航訓練，我國空軍防空司令部也積極佈防，今天中午台東市郊區出現天弓飛彈部隊移防，包括長山相位陣列雷達車、飛彈車等、戰術指揮車約20餘輛，陣勢浩大，至於移防地點，基於國防安全需要，媒體配合軍方要求無法公布。

對於天弓三型飛彈是否即刻部署台東？國防部發言人史順文回應媒體詢問，僅簡單表示，這是天弓三型飛彈例行移動演訓，不願證實天弓三飛彈部隊已進駐花東。

隨著大陸首艘航母下水後，大陸海、空軍近年來不斷穿過日本宮古海域進入太平洋，往南海甚至穿越台灣海峽返回大陸，沿途密集展開遠航訓練，我國軍方都掌握陸大軍方動向，因不排除日後兩岸爆發戰事，陸方可能從台灣東部外海攻台，過去就傳聞軍方有意在東部地區部署天弓三型防空飛彈，取代我國已使用逾50年的鷹式低空飛彈，部署花東地區。

天弓三型飛彈是我國研發，擁有極速7馬赫、接戰範圍200公里，性能媲美美國愛國三防空飛彈，屬中空層防空飛彈，今天出現在台東市街頭的天弓三型飛彈部隊，有飛彈車、機動型中程三維相列射控雷達車、戰術中心等，引人關注。

天弓三型飛彈若取代鷹式防空飛彈，搭配天弓二型可與愛國者武器系統共同建構我國低中高層防空系統。今天中午台東市郊的天弓三型飛彈車隊，有長山相位陣列雷達車、戰術指揮車、通信中繼車、電源車、四連裝飛彈發射器等20餘輛，其中戰術（中心）指揮車還有可直接與國防部長、總統通訊，戰時還能協同空軍軍機作戰。

根據中科院網站公布資料，戰術中心是弓三武器系統火控單元之控制與命令中樞，也是弓三武器系統火控單元與上層指管系統之情資交換中心，其通訊作業可藉光纖或通信中繼車之無線通信達成。