親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲獨家專訪
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

共軍東海演習 國防部：對其海、空軍動態加強掌控

2019-08-28 00:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共解放軍昨起開始在東海海域舉行軍事演習，這是中共揚言反制美國軍售台灣F-16V戰機後的首度軍演。國防部今天（28）表示，國防部已掌握操演時地，正運用聯合情監偵作為，加強對中共海、空軍動態掌握。

浙江海事局26日發佈航行警告稱：8月27日至29日東海實際使用武器訓練，禁止駛入。

共軍這項操演是美國批准對台出售F-16V戰機後首次、也是過去一個月來中共解放軍進行的第3場軍演。

對此，國防部今日凌晨表示，中共於東海海域開設禁航區，有關日期與範圍，國防部均已掌握，並運用聯合情監偵作為，加強其海、空軍動態掌握。

中共解放軍昨（27日）起開始在東海海域舉行軍事演習。這次是在美國批准對台出售戰機...
中共解放軍昨（27日）起開始在東海海域舉行軍事演習。這次是在美國批准對台出售戰機後首次軍演。圖／取自香港01
分享

國軍

相關新聞

嚴德發到烏坵最前線 要求官兵熟悉突發應變要領

2019-08-27 20:59

陸軍眼鏡蛇攻擊直升機出海射擊地獄火 精準命中靶船

2019-08-27 20:57

劉世芳為我購F-16V戰機闢謠 種類架數金額仍未確定

2019-08-27 12:22

男子酒後硬闖軍營欲奪槍 航特部衛哨應變制伏報警處理

2019-08-27 11:00

醉漢持刀闖特戰營搶槍 軍方披露他用這招想闖關

2019-08-27 10:15

大膽醉漢持刀闖特戰營區搶槍 當場遭制伏送辦

2019-08-27 08:55

向國軍致敬 軍友社設宴

2019-08-27 00:03

國軍新「數位迷彩雨衣」還有這一款 是小飛俠2.0

2019-08-26 19:28

AIT肯定台美密切合作 讚首位通過海豹部隊特訓台籍軍官

2019-08-26 16:58

國軍新式迷彩雨衣亮相 還能變身成帳篷

2019-08-26 16:19

涉私菸案調陸軍委員 林國欽一年內無新職將退伍

2019-08-26 15:16

66架F-16V軍購案 可望年底與美方簽署發價書

2019-08-26 14:22

F16採購案 立院大選前最後一仗拚「國安」

2019-08-26 12:23

航特部投資六百餘萬元 整建陽金要隘戰術節點

2019-08-26 11:38

劍翔無人機支持不對稱作戰 能攻擊對岸搜索雷達

2019-08-26 11:35

傳美軍反潛機23日現身台海 國防部不評論

2019-08-25 20:53

美艦穿越台灣海峽 美軍自曝遭共軍跟監

2019-08-25 13:38

告別「小飛俠」和「雙濕牌」 國軍新款迷彩雨衣終於發放

2019-08-25 13:29

美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

2019-08-25 11:40

告別「雙濕」和小飛俠 國軍換裝價格不斐的新式雨衣

2019-08-25 11:24
看更多

熱門文章

郭台銘兒子證實「不等換瑜」？ 郭辦：編寫劇本

2019-08-27 08:57

郭台銘內部調和式民調：只有這一種情況能擊敗蔡英文

2019-08-27 13:20

「北漂媽媽」潘金英轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

2019-08-27 11:13

大膽醉漢持刀闖特戰營區搶槍 當場遭制伏送辦

2019-08-27 08:55

韓國瑜演講中英文夾雜遭譏 孫大千：羞辱庶民百姓

2019-08-27 10:56

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

2019-08-27 15:05

拚招商！韓國瑜：飯店投資60億、摩天輪30日說明會

2019-08-27 12:45

李佳芬農舍涉違建未改善 已向內政部提出撤銷原處分

2019-08-27 11:39

郭台銘9月17日宣布參選總統？蔡正元點出這三個關鍵

2019-08-27 10:56

韓國瑜近來民調確些微下滑 孫大千：幅度在可接受範圍

2019-08-27 14:44

「政壇牽手王」是他！當年來硬的 讓柯P很害羞…

2019-08-27 08:00

郭台銘感慨標哥暗批他 顏寬恒：父與郭仍有深感情

2019-08-27 17:43

盧秀燕重磅整軍 市府調整6人事

2019-08-27 10:06

柯文哲夜會大老闆們！簡舒培：他有了郭首富還不夠？

2019-08-27 11:29

顏清標暗批郭台銘 郭幕僚：國民黨台中基本盤鬆動

2019-08-27 14:23

【即時短評】郭台銘參選危機？ 藍營地方派系已歸隊

2019-08-27 22:46

郭台銘在等「換瑜」？黃暐瀚：他可能要失望了

2019-08-27 10:05

柯文哲政黨內政部准了 黨名維持台灣民眾黨

2019-08-27 12:10

「北漂媽媽」轉為女韓黑 韓粉覺得好冷！

2019-08-27 12:21

抨韓國瑜被圍攻 潘金英：不是不挺韓，只盼多投注市政

2019-08-27 16:11

2020大選平添變數？ 扁：時力不排除提名總統參選人

2019-08-27 21:52

【重磅快評】利害勝恩怨，柯P將再助小英推倒國民黨？

2019-08-27 16:41

郭台銘被柯P一騙成主顧？王世堅：柯早被台灣民意丟包

2019-08-27 15:24

台南6選區立委應確定提名洪秀柱 謝龍介這麼說

2019-08-27 17:06

誰是好母雞？藍委不奢望韓國瑜 也不指望郭台銘

2019-08-27 12:25

【重磅快評】小英不收回這句話 這幾個縣市也要道歉？

2019-08-27 18:10

徐定禎將入民進黨參選苗栗立委 徐：黨意大於自己意志

2019-08-27 16:21

蔡英文對韓酸言酸語 自由作家批：空心菜變成「酸菜」

2019-08-27 17:24

藍委挺韓不挺郭 陳學聖：若分裂淪為拚第2名

2019-08-27 19:03

國民黨：三腳督情勢韓穩住3成 郭柯王影響有限

2019-08-27 21:01

蔡英文擺脫不了新潮流？柯文哲點名：陳菊要負責

2019-08-27 12:01

嘉市議長莊豐安挺蔡英文 接任嘉市後援會總會長

2019-08-27 15:15

三腳督選情激烈 高市府機要將進駐競選總部

2019-08-27 19:07

陸軍眼鏡蛇攻擊直升機出海射擊地獄火 精準命中靶船

2019-08-27 20:57

扁批柯P：政治素人變成政治老千 把自己做小了

2019-08-27 21:29

李佳芬農舍未改善 雲林縣府今將寄發排定拆除通知書

2019-08-27 11:47

想念吳音寧嗎？網紅菜農：超懷念那段咬牙切齒的歲月

2019-08-27 16:07

藍綠中台灣拚場 蔡英文比韓國瑜提早3天到彰縣趴趴走

2019-08-27 17:10

陳水扁：時代力量不會解體 2020將讓民進黨吃足苦頭

2019-08-27 21:07

時代力量南下拜會 阿扁：深深感受時力又活了起來

2019-08-27 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top