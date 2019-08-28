共軍東海演習 國防部：對其海、空軍動態加強掌控

2019-08-28 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共解放軍昨起開始在東海海域舉行軍事演習，這是中共揚言反制美國軍售台灣F-16V戰機後的首度軍演。國防部今天（28）表示，國防部已掌握操演時地，正運用聯合情監偵作為，加強對中共海、空軍動態掌握。

浙江海事局26日發佈航行警告稱：8月27日至29日東海實際使用武器訓練，禁止駛入。

共軍這項操演是美國批准對台出售F-16V戰機後首次、也是過去一個月來中共解放軍進行的第3場軍演。