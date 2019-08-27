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嚴德發到烏坵最前線 要求官兵熟悉突發應變要領

2019-08-27 20:59聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部長嚴德發，以及軍令系統之首、直接指揮用兵得參謀總長沈一鳴，今天都離開台北視察，兩人的方向一東一西：嚴德發搭乘直升機到位於大陸沿海的最偏遠離島烏坵，沈一鳴則到恆春半島東側的九鵬基地，視察陸軍的飛彈實彈射擊。

國防部所屬軍聞社報導，嚴德發上午由相關聯參主管陪同前往烏坵，走訪各守備據點、坑道，了解官兵生活環境和戰備執勤實況。他除了叮囑幹部「從嚴、從難、從實」戮力戰訓，也在各哨所進行通聯測試，並抽問衛哨人員警戒區域及任務範圍，要求每位官兵必須熟悉突發狀況處置與應變要領，守護防區安全。

嚴德發也關心島上碼頭興建工程，以及「興安專案」（營舍改建）進度。他表示，透過具體建設能改善官兵生活品質與軍需物資的運補效率，也能促進地方繁榮發展，展現「軍民一家」、「同島一命」的互助精神。

沈一鳴則在副總長陳曉明中將、陸軍副司令黃國明中將等聯參主管陪同下，到九鵬基地全程視導陸軍「108年飛彈射擊操演」，科目包括AH-1W超級眼鏡蛇式攻擊直升機發射雷射導引的地獄火飛彈，攻擊海面的靶船。此外，陸軍地面部隊的復仇者防空系統，也參加射擊測考。

另一位副參謀總長李廷盛中將，則飛往東引，視察地區指揮部「外（離）島聯合反登陸作戰訓練」，並代表嚴德發及沈一鳴，犒慰官兵駐防及戰訓辛勞，提前祝賀中秋節愉快。

執行地獄火飛彈射擊任務的AH-1W超級眼鏡蛇直升機。圖／軍聞社
執行地獄火飛彈射擊任務的AH-1W超級眼鏡蛇直升機。圖／軍聞社
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東引島上駐軍發射120公釐迫擊砲。圖／軍聞社
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嚴德發在烏坵島上的地下坑道，聽取防務簡報。圖／軍聞社
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國軍國防部直升機

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