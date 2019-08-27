大膽醉漢持刀闖特戰營區搶槍 當場遭制伏送辦

2019-08-27 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



一名喝醉酒的民眾昨日半夜閒逛到位於桃園龍潭的陸軍特戰指揮部武漢營區，仗著酒意持刀擅闖大門衛哨，還試圖搶奪衛哨槍隻。值勤的特戰官兵立即奪刀將他壓制，送交警方處置。

陸軍特戰指揮部所屬龍潭武漢營區，昨（26日）晚間11點左右，大門衛哨兵發現一位酒醉民眾企圖擅闖大門，辨識後發現他手持水果刀，還撲上來搶奪武器。當時哨長與值星人員立即予以奪刀反制，並迅速通報警方帶回偵辦。

據了解，航特部除將檢討辦理衛哨有功人員獎勵外，並將此事件列為教育訓練案例，將過程作為提升營區應變制變能力的訓練課程。

特戰第1營的反恐、反斬首戰力數倍於一般海軍陸戰隊的陸戰營。特戰一營滿編406人，轄有營部連與每連85人的3個特戰連，屬於輕裝快捷的部隊，可以搭乘悍馬車、中型戰術輪車，實施地面機動，或是搭乘CH-47SD、UH-60M直升機實施空中快速部署。各特戰連依據任務需要，通常採用6人小組、12分隊、16-24人區隊的方式，遂行境內特戰作戰。特戰連編制還有3門60迫砲組，是目前國軍地面部隊唯一還在使用該武器的單位。