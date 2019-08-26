國軍新「數位迷彩雨衣」還有這一款 是小飛俠2.0

2019-08-26 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍後勤指揮部今日公布3款發放給官兵的「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」等三種款新式「數位迷彩雨衣」。圖／軍聞社 分享 facebook 陸軍後勤指揮部今日公布「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」等三款國軍新式「數位迷彩雨衣」。而其中列爲團體裝備管理的「兩用式」雨衣，延續傳統「小飛俠」雨衣的功能，同樣可以用來搭設帳篷，提供特戰及行軍官兵野外訓練時使用。

陸勤部今天舉行記者會公布這三款新式數位迷彩雨衣，陸勤部表示，雨衣區分為軍、士官的「大衣式」、士兵的「兩截式」，以及根據特殊需求投入運用，平日屬於團裝管理的「兩用式」等3種型式。

陸勤部表示，為使國軍執行戰演訓及災防任務時，穿著更舒適的雨衣，陸勤部依國防部指導，自民國106年起開始研發，新式雨衣採用數位迷彩圖騰，選用潑水透僅次於GORE-TEX的5級防水透氣布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能。

陸勤部表示，此案得標廠商為國內廠商，布料皆為中華民國製。

陸勤部表示，軍、士官撥發有別於士兵的「大衣式雨衣」，是為利於指揮管制，且穿著簡單，便於進出指揮所、設施及掩體；士兵撥發「兩截式雨衣」，則是爲提供個人全身防護，有利於災區積水、淤泥及雜亂環境下，執行災後復原任務；此外，因應特戰及行軍任務，依實需撥發「兩用式雨衣」，納入團裝管理。

陸勤部表示，「兩用式」雨衣除強化布料材質外，也沿用過去「小飛俠」雨衣的設計，可結合兩件雨衣，輔以骨架支撐，成為臨時帳篷，供官兵野外訓練時使用。