親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
軍公教年改釋憲
政治
軍事
綜合

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

國軍新「數位迷彩雨衣」還有這一款 是小飛俠2.0

2019-08-26 19:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍後勤指揮部今日公布3款發放給官兵的「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」等三種款...
陸軍後勤指揮部今日公布3款發放給官兵的「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」等三種款新式「數位迷彩雨衣」。圖／軍聞社
分享
陸軍後勤指揮部今日公布「大衣式」、「兩截式」及「兩用式」等三款國軍新式「數位迷彩雨衣」。而其中列爲團體裝備管理的「兩用式」雨衣，延續傳統「小飛俠」雨衣的功能，同樣可以用來搭設帳篷，提供特戰及行軍官兵野外訓練時使用。

陸勤部今天舉行記者會公布這三款新式數位迷彩雨衣，陸勤部表示，雨衣區分為軍、士官的「大衣式」、士兵的「兩截式」，以及根據特殊需求投入運用，平日屬於團裝管理的「兩用式」等3種型式。

陸勤部表示，為使國軍執行戰演訓及災防任務時，穿著更舒適的雨衣，陸勤部依國防部指導，自民國106年起開始研發，新式雨衣採用數位迷彩圖騰，選用潑水透僅次於GORE-TEX的5級防水透氣布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能。

陸勤部表示，此案得標廠商為國內廠商，布料皆為中華民國製。

陸勤部表示，軍、士官撥發有別於士兵的「大衣式雨衣」，是為利於指揮管制，且穿著簡單，便於進出指揮所、設施及掩體；士兵撥發「兩截式雨衣」，則是爲提供個人全身防護，有利於災區積水、淤泥及雜亂環境下，執行災後復原任務；此外，因應特戰及行軍任務，依實需撥發「兩用式雨衣」，納入團裝管理。

陸勤部表示，「兩用式」雨衣除強化布料材質外，也沿用過去「小飛俠」雨衣的設計，可結合兩件雨衣，輔以骨架支撐，成為臨時帳篷，供官兵野外訓練時使用。

陸勤部表示，新式「數位迷彩雨衣」已於今年7月全面撥發至陸軍單位，並在利奇馬颱風及白鹿颱風期間實際使用，受到官兵好評。

陸軍後勤指揮部今日公布三款新式「數位迷彩雨衣」。其中列爲團體裝備管理的「兩用式」...
陸軍後勤指揮部今日公布三款新式「數位迷彩雨衣」。其中列爲團體裝備管理的「兩用式」雨衣，延續傳統「小飛俠」雨衣功能，同樣可以用來搭設帳棚。圖／軍聞社
分享

國軍

相關新聞

AIT肯定台美密切合作 讚首位通過海豹部隊特訓台籍軍官

2019-08-26 16:58

國軍新式迷彩雨衣亮相 還能變身成帳篷

2019-08-26 16:19

涉私菸案調陸軍委員 林國欽一年內無新職將退伍

2019-08-26 15:16

66架F-16V軍購案 可望年底與美方簽署發價書

2019-08-26 14:22

F16採購案 立院大選前最後一仗拚「國安」

2019-08-26 12:23

航特部投資六百餘萬元 整建陽金要隘戰術節點

2019-08-26 11:38

劍翔無人機支持不對稱作戰 能攻擊對岸搜索雷達

2019-08-26 11:35

傳美軍反潛機23日現身台海 國防部不評論

2019-08-25 20:53

美艦穿越台灣海峽 美軍自曝遭共軍跟監

2019-08-25 13:38

告別「小飛俠」和「雙濕牌」 國軍新款迷彩雨衣終於發放

2019-08-25 13:29

美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

2019-08-25 11:40

告別「雙濕」和小飛俠 國軍換裝價格不斐的新式雨衣

2019-08-25 11:24

綠灣號穿越台灣海峽 第七艦隊披露指揮官監控照

2019-08-24 12:23

輕颱「白鹿」登陸 國軍作戰區218名預置兵力待命中

2019-08-24 11:28

生生不息40年 F16型號亂到小編崩潰 這些編號怎來的？

2019-08-24 08:00

美艦再航經台海 美官員重申：展現對印太承諾

2019-08-24 06:57

退輔會：將儘速恢復再任私校停領退休俸人員權益

2019-08-23 21:45
看更多

熱門文章

大學同窗秀圖證明韓國瑜學歷 還爆利菁也是同學

2019-08-26 14:04

韓國瑜同窗有好幾位知名人物 同學：那麼容易查證也要黑？

2019-08-25 22:18

蘇揆修理藍縣長…一路愛酸愛幹譙？ 解析蔡政府官僚心態

2019-08-26 08:00

知道你愛看！郭柯韓找美女主播當發言人 都是為了誰？

2019-08-26 09:00

連半工半讀都抹黑 韓國瑜：愛與包容逼到懸崖無法再退

2019-08-26 11:14

桃園最新大選民調 美麗島電子報：郭台銘勝蔡英文3.8%

2019-08-26 15:58

有錯就承認！蔡英文：我駐紐約大樓是游揆時代買的

2019-08-26 12:43

李艷秋評郭柯王合體：沒看到智仁勇 只看到貪嗔癡

2019-08-25 21:41

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

2019-08-26 12:39

蔡英文對年改抱歉 孫大千：執政無能要人民承受後果

2019-08-26 12:09

傳成郭柯王陣營副手人選 成大女校長驚訝：未接觸

2019-08-26 09:47

才說「不問蒼生問鬼神」是壞習慣 柯文哲5年前算命照曝光

2019-08-26 16:26

肯定蔡英文道歉 陳水扁再要求小英對台中人收回一句話

2019-08-26 18:28

郭台銘算塔羅決定9月登記？郭辦：茶餘飯後聽聽就好

2019-08-26 12:11

藍：韓國瑜4件事沒做好 高雄立委坐一望二都有危險

2019-08-26 13:21

韓國瑜有沒有唸東吳和「晶晶體」 黃暐瀚：是兩碼事

2019-08-26 15:06

新聞眼／聽天由命？郭柯王都在等韓跌落

2019-08-26 00:18

韓國瑜美商會演講中英交錯 陳其邁酸：英文不好別勉強

2019-08-26 11:35

紅黑派挺韓 顏清標嗆郭台銘「有錢是他家的事」

2019-08-26 00:09

柯文哲問蔡英文台灣價值 林濁水：對蔡追殺耿耿於懷

2019-08-26 09:08

【即時短評】限量是殘酷的：郭台銘的飢餓行銷

2019-08-26 12:12

看民進黨的立委提名名單 葉毓蘭：突然背脊一陣涼意

2019-08-26 11:34

總統級問題韓才回應 蔡英文酸「你是市長」

2019-08-26 00:28

李艷秋批郭柯王是貪嗔痴 柯文哲：說人家不是咖沒加分

2019-08-26 11:12

洪秀柱南下參選遭卡 地方里長連署「非柱不投」

2019-08-26 11:45

如廁、住宿 台鐵女司機最頭痛問題

2019-08-26 01:04

侯友宜要當總統？名嘴幫他算出最佳的年齡跟時機

2019-08-26 14:51

傳郭台銘找塔羅大師算命 柯文哲：不問蒼生問鬼神是壞習慣

2019-08-26 11:41

郭柯王鎖定為副手？成大校長蘇慧貞：我無心從政

2019-08-26 12:51

新北立委選舉／藍拚搶多席 盼朱立倫、郭台銘攻立院龍頭

2019-08-26 00:39

港警開槍到換我們吃子彈？他說這群人要的是流血和死人

2019-08-26 11:18

AIT肯定台美密切合作 讚首位通過海豹部隊特訓台籍軍官

2019-08-26 16:58

影／韓國瑜「晶晶體」演說 陳其邁酸：他有擦護唇膏？

2019-08-26 15:54

台灣價值是什麼？ 柯文哲再嗆蔡英文：我要妳回答

2019-08-26 11:35

中部紅、黑派系 挺韓國瑜空前團結

2019-08-26 00:11

黑韓粉專指韓國瑜說謊「根據報導」 韓陣營提新聞打臉

2019-08-26 13:43

李佳芬農舍改善截止 古坑公所：尚未收到改善公文

2019-08-26 12:52

影／李艷秋批王金平「不是個咖」 柯文哲：每個人都有功用

2019-08-26 14:16

塔羅牌預言郭台銘當選總統 劉宥彤澄清僅給建議非預測

2019-08-26 17:29

韓國瑜遭質疑分不清美國商會 傅維廉：很多人都搞混

2019-08-26 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top