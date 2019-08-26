AIT肯定台美密切合作 讚首位通過海豹部隊特訓台籍軍官

2019-08-26 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



陸戰隊少校余奎麟通過美軍嚴格訓練，取得狙擊手資格，返國後也將成為狙擊種子教官。圖為他在美受訓情形。 圖／軍聞社提供 分享 facebook 美國在台協會（AIT）23日在臉書發文表示，美台之間的安全合作包括選送台灣優秀的菁英赴美受訓。例如2004年的台灣海軍陸戰隊余奎麟上尉，就是台灣史上第一位完成美國海豹特種部隊訓練的軍官。AIT也指出，美國與我國軍事交流頻頻，顯見美台合作關係密切。

余奎麟是國軍首位通過美國海豹特戰隊訓練的軍官，AIT發文表示，余奎麟目前已榮升上校，在軍旅職涯上再創高峰。要成為海豹特種部隊成員，首先要先通過基礎水下爆破訓練，余奎麟就是當年123名甄選者中，11位獲得錄取的一員，而且還是11位中唯一的外國人。