F16採購案 立院大選前最後一仗拚「國安」

2019-08-26 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



2020大選即將到來，立法院下會期將迎來選前最後一仗，除了明年度總預算案，重點將放在軍購案與中共代理人修法，打出「國安」牌。民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，軍購案等美方流程走完，就會由國防部提特別條例跟特別預算送立法院審查。

109年度中央政府總預算案，歲出、歲入皆為新台幣2兆1022億元，收支無差短，蔡英文總統自豪這是睽違22年來再次達到的預算平衡，他們是最負責任的政府，主計總處甚至將近年決算財政改善情形，以藍綠有別的方式製圖，顯示14年來馬政府執政時期幾乎都沒有賸餘，只有差短，甚至101年差短更達到2041億。

只不過明年度預算編列還需要經過立法院審查，李俊俋說，新會期慣例上都是預算會期，明年度預算審查當然是優先，希望能順利審查。

民進黨團另外兩大修法重點則是「國安」議題，一部分要修中共代理人法案，硬體部分則是添購F-16V，但美方售台66架F-16V戰機的部分，李俊俋說有兩個小問題，第一是軍購案要等美國程序跑完，目前他們國會休會中，理論上得等美方9月開議正式通過，我方才能有動作；接下來國防部便會根據過去軍購慣例，提出特別條例跟特別預算，時間上會有些緊迫。