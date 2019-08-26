航特部投資六百餘萬元 整建陽金要隘戰術節點

2019-08-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍近期首度派遣陸軍特戰部隊把守陽金要隘，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。陸軍航空特戰指揮部近期斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，將整建營舍，改善官兵生活設施。圖／軍聞社 分享 facebook 國軍近期首度派遣陸軍特戰部隊把守陽金要隘，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。陸軍航空特戰指揮部近期斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，將整建營舍，改善官兵生活設施，未來計畫為部隊武器車輛建設廠棚，避免遭當地硫磺氣侵蝕。

八煙地區位於陽金公路接近金山一側，是著名的溫泉區，當地傳統駐有陸軍部隊，負責把守陽金要隘，營區位於陽金公路旁，戰時阻絕敵軍利用陽金公路進入台北市，是陽明山區唯一實兵的國軍部隊，也是陽金公路的戰術節點。這項任務長年原由陸軍關渡指揮部裝騎部隊負責，數月前改由航特部所屬的特戰連輪流進駐。

航特部日前發出招標公告，針對特戰連駐守八煙營區的建築、水管、電氣工程進行整建。官員表示，這波先針對官兵生活設施進行改善，未來考量為戰甲車輛興建廠棚，避免遭到當地硫磺氣體侵蝕。