親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
軍公教年改釋憲
政治
軍事
綜合

12號颱風「楊柳」最快明生成 氣象局預估路徑這樣走

陸非洲豬瘟疫情，如何造成全球豬價骨牌效應？

航特部投資六百餘萬元 整建陽金要隘戰術節點

2019-08-26 11:38聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍近期首度派遣陸軍特戰部隊把守陽金要隘，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝...
國軍近期首度派遣陸軍特戰部隊把守陽金要隘，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。陸軍航空特戰指揮部近期斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，將整建營舍，改善官兵生活設施。圖／軍聞社
分享
國軍近期首度派遣陸軍特戰部隊把守陽金要隘，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。陸軍航空特戰指揮部近期斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，將整建營舍，改善官兵生活設施，未來計畫為部隊武器車輛建設廠棚，避免遭當地硫磺氣侵蝕。

八煙地區位於陽金公路接近金山一側，是著名的溫泉區，當地傳統駐有陸軍部隊，負責把守陽金要隘，營區位於陽金公路旁，戰時阻絕敵軍利用陽金公路進入台北市，是陽明山區唯一實兵的國軍部隊，也是陽金公路的戰術節點。這項任務長年原由陸軍關渡指揮部裝騎部隊負責，數月前改由航特部所屬的特戰連輪流進駐。

航特部日前發出招標公告，針對特戰連駐守八煙營區的建築、水管、電氣工程進行整建。官員表示，這波先針對官兵生活設施進行改善，未來考量為戰甲車輛興建廠棚，避免遭到當地硫磺氣體侵蝕。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，分別是基隆河、淡水河、萬瑞快速道路、國道5號的雪山隧道與陽金公路。從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞、進入台北市的陽金要隘，指的就是陽金公路。陸軍月前除派遣戰力堅強的特戰部隊接手此地防務外，也投資改善當地營舍，顯示對這項中樞防務的重視。

航特部日前發出招標公告，針對特戰連駐守八煙營區的建築、水管、電氣工程進行整建。圖...
航特部日前發出招標公告，針對特戰連駐守八煙營區的建築、水管、電氣工程進行整建。圖／翻攝政府採購招標公告
分享

國軍

相關新聞

美中貿易戰震撼台股？陳其邁：短期波動在所難免

2019-08-26 11:49

劍翔無人機支持不對稱作戰 能攻擊對岸搜索雷達

2019-08-26 11:35

傳美軍反潛機23日現身台海 國防部不評論

2019-08-25 20:53

美艦穿越台灣海峽 美軍自曝遭共軍跟監

2019-08-25 13:38

告別「小飛俠」和「雙濕牌」 國軍新款迷彩雨衣終於發放

2019-08-25 13:29

美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

2019-08-25 11:40

告別「雙濕」和小飛俠 國軍換裝價格不斐的新式雨衣

2019-08-25 11:24

綠灣號穿越台灣海峽 第七艦隊披露指揮官監控照

2019-08-24 12:23

輕颱「白鹿」登陸 國軍作戰區218名預置兵力待命中

2019-08-24 11:28

生生不息40年 F16型號亂到小編崩潰 這些編號怎來的？

2019-08-24 08:00

美艦再航經台海 美官員重申：展現對印太承諾

2019-08-24 06:57

退輔會：將儘速恢復再任私校停領退休俸人員權益

2019-08-23 21:45

美軍運輸登陸艦穿越台海 國防部：自由航行

2019-08-23 19:10

戰機售台中共揚言反制時 美軍巨艦穿越台海

2019-08-23 18:15

影╱「白鹿」颱風直衝東、南部 陸軍部署多功能工兵車防災

2019-08-23 17:18
看更多

熱門文章

遭爆大學念夜間部？ 韓國瑜秀學位證明書駁斥

2019-08-25 17:59

韓國瑜同窗有好幾位知名人物 同學：那麼容易查證也要黑？

2019-08-25 22:18

學者：郭台銘不想再丟臉 還在等「必勝戰法」

2019-08-25 20:52

蔡英文說年改可領到老 孫大千：鬼話令人噁心想吐

2019-08-25 13:30

顔清標唯一支持韓國瑜 酸郭台銘「有錢是他家的事！」

2019-08-25 13:49

基層湧開除聲浪 國民黨：若郭台銘、王金平登記一定開鍘

2019-08-25 16:05

蘇揆修理藍縣長…一路愛酸愛幹譙？ 解析蔡政府官僚心態

2019-08-26 08:00

李艷秋評郭柯王合體：沒看到智仁勇 只看到貪嗔癡

2019-08-25 21:41

知道你愛看！郭柯韓找美女主播當發言人 都是為了誰？

2019-08-26 09:00

蔡英文：因年改革退休金減少感到敬意及抱歉

2019-08-25 11:59

影／「黑韓」無上限？ 李佳芬：今年將是自治史上最慘烈

2019-08-25 15:21

顏寬恒、謝龍介分別擔任韓國瑜中、南部選辦副執行長

2019-08-25 12:19

新聞眼／聽天由命？郭柯王都在等韓跌落

2019-08-26 00:18

監院彈劾管中閔 詩人渡也：背後有更大尾的當靠山

2019-08-25 15:33

郭柯王結盟生變？ 柯文哲：每人各退一步才能成就大局

2019-08-25 13:55

顏寬恒任韓國瑜競總中區副執行長 顏清標：選情艱困更要接

2019-08-25 16:34

傳成郭柯王陣營副手人選 成大女校長驚訝：未接觸

2019-08-26 09:47

傳不等換瑜 郭幕僚：郭堅信命運掌握自己手中

2019-08-25 12:55

謝龍介接韓辦副執行長 「證明換韓只是假議題」

2019-08-25 15:52

黑韓一直來 韓競總再成立三個組：該告的不會客氣

2019-08-25 12:57

紅黑派挺韓 顏清標嗆郭台銘「有錢是他家的事」

2019-08-26 00:09

柯文哲問蔡英文台灣價值 林濁水：對蔡追殺耿耿於懷

2019-08-26 09:08

總統級問題韓才回應 蔡英文酸「你是市長」

2019-08-26 00:28

影／參選2020就開鍘？王金平參選到底 郭辦尚未決定

2019-08-25 17:19

如廁、住宿 台鐵女司機最頭痛問題

2019-08-26 01:04

連半工半讀都抹黑 韓國瑜：愛與包容逼到懸崖無法再退

2019-08-26 11:14

郭台銘柯文哲若連署選總統 11月2日前須達28萬人

2019-08-25 15:27

傳美軍反潛機23日現身台海 國防部不評論

2019-08-25 20:53

紅黑整合同挺韓 李佳芬台中救選情

2019-08-25 18:38

林飛帆三問張善政能源政策 游淑慧反問綠三保證

2019-08-25 13:21

林右昌一周減4公斤蔡英文誇好看 原來他這樣吃

2019-08-25 15:24

郭台銘選不選總統？郭辦拋：中華民國思維跳脫藍綠

2019-08-25 12:15

紐約辦事處政績被陳水扁酸 蔡英文解釋了

2019-08-25 11:59

新北立委選舉／藍拚搶多席 盼朱立倫、郭台銘攻立院龍頭

2019-08-26 00:39

再嗆蔡英文 柯文哲：全台灣人民都想知道妳的台灣價值

2019-08-25 13:34

綠營「拉侯打韓」？ 侯友宜：我只好好做巿長

2019-08-25 13:50

中部紅、黑派系 挺韓國瑜空前團結

2019-08-26 00:11

郭台銘9月3日宣布選總統？幕僚：郭要大家跳脫藍綠

2019-08-25 13:10

換瑜說不斷待整合 藍參選人：立委選舉不一定跟母雞走

2019-08-25 12:47

被喊選總統 侯友宜笑：當市長都怕當不好了

2019-08-25 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top