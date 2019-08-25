美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

2019-08-25 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）前日（23日）打開自動船位回報系統（AIS），單艦由南向北穿越台灣海峽。美軍第7艦隊昨日透過官方粉絲專頁，披露艦船穿越海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作業，艦上指揮層級軍官神情緊張地在駕駛艙以望遠鏡監控不明目標，並派遣官兵以長鏡頭攝影存證。軍方透露，綠灣號穿越台海全程遭共軍艦艇跟監，我軍海偵艦艇則同時監控兩艦。

「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）23日由南向北穿越台灣海峽，這是每個月下旬美軍穿越台灣海峽的常態化行動，也是近期美艦第七度穿越海峽。

第七艦隊昨日上午的貼文，原本開頭就敍述綠灣號在8月23日穿越台灣海峽，指明貼文場景就是當時情境，這是美軍首度自行公開披露穿越海峽的情境。但貼文曝光約1小時後，美軍臉書小編自行刪除貼文中conducted a routine Taiwan Strait transit 等字眼，但打開貼文的「編輯紀錄」，仍可看到「被消失」的相關敏感字句。

美國印太司令部第七艦隊臉書貼文，披露「綠灣號」指揮官自駕駛艙監控海面情狀，貼文並強調艦艇加強與「合作夥伴」操演，準備作為面對任何緊急狀況的反應力量。

據了解，自去年開始，共軍固定派出一艘護衛艦，持續在海峽中線西側來回巡弋，今年起增至兩艘，對「自由航行」的各國公務船舶進行監控。我海軍「海偵」任務也因此增加為兩艘，對應共軍舉措嚴陣以待，綠灣號與共軍艦艇周旋全程都在我艦監控範圍內。