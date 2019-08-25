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美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

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美艦穿台灣海峽遭共軍艦艇跟監 自爆情勢超緊張

2019-08-25 11:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）前日（23日）打開自動船位回報系統（AIS），單艦由南向北穿越台灣海峽。美軍第7艦隊昨日透過官方粉絲專頁，披露艦船穿越海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作業，艦上指揮層級軍官神情緊張地在駕駛艙以望遠鏡監控不明目標，並派遣官兵以長鏡頭攝影存證。軍方透露，綠灣號穿越台海全程遭共軍艦艇跟監，我軍海偵艦艇則同時監控兩艦。

「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）23日由南向北穿越台灣海峽，這是每個月下旬美軍穿越台灣海峽的常態化行動，也是近期美艦第七度穿越海峽。

第七艦隊昨日上午的貼文，原本開頭就敍述綠灣號在8月23日穿越台灣海峽，指明貼文場景就是當時情境，這是美軍首度自行公開披露穿越海峽的情境。但貼文曝光約1小時後，美軍臉書小編自行刪除貼文中conducted a routine Taiwan Strait transit 等字眼，但打開貼文的「編輯紀錄」，仍可看到「被消失」的相關敏感字句。

美國印太司令部第七艦隊臉書貼文，披露「綠灣號」指揮官自駕駛艙監控海面情狀，貼文並強調艦艇加強與「合作夥伴」操演，準備作為面對任何緊急狀況的反應力量。

據了解，自去年開始，共軍固定派出一艘護衛艦，持續在海峽中線西側來回巡弋，今年起增至兩艘，對「自由航行」的各國公務船舶進行監控。我海軍「海偵」任務也因此增加為兩艘，對應共軍舉措嚴陣以待，綠灣號與共軍艦艇周旋全程都在我艦監控範圍內。

對此，國防部上午表示，國防部一艘美運輸登陸艦23日自我國西南海域，由南向北經台灣海峽北駛。而美艦經台灣海峽屬自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。至於美艦與共軍艦艇周旋詳情，國防部表示沒有評論。

美軍印太司令部昨日透過臉書粉絲專頁，披露綠灣號通過台灣海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作...
美軍印太司令部昨日透過臉書粉絲專頁，披露綠灣號通過台灣海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作業，各級指揮官齊聚駕駛艙神情緊張嚴肅，以望遠鏡監控海上不明目標。但這則貼文約1小時後就被「改版」，刪去有關穿越台灣海峽的關鍵字眼，但編輯紀錄仍能尋獲原文。翻攝第七艦隊臉書粉絲專頁編輯紀錄
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聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）前日...
聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）前日（23日）打開自動船位回報系統（AIS），單艦由南向北穿越台灣海峽。美軍第7艦隊昨日透過官方粉絲專頁，披露艦船穿越海峽時，艦艇啟動艦橋警戒作業，艦上指揮層級軍官神情緊張地在駕駛艙以望遠鏡監控不明目標。翻攝第七艦隊臉書粉絲專頁
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第七艦隊更新後有關綠灣號的臉書貼文，刪去conducted a routine ...
第七艦隊更新後有關綠灣號的臉書貼文，刪去conducted a routine Taiwan Strait transit等關鍵字眼。 翻攝第七艦隊臉書粉絲專頁
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