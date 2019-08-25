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告別「雙濕」和小飛俠 國軍換裝價格不斐的新式雨衣

2019-08-25 11:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍官兵長年來深惡痛絕的「小飛俠」、「雙濕牌」不良雨衣問題終獲解決，陸軍7月針對全軍陸階志願役官兵發放新型數位迷彩式雨衣，陸軍司令部表示，新式雨衣採用最新防水透濕布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能，每件價格在1200至1600元之間。

據了解，這項政策自前國防部長馮世寬在位時開始推動，由於換裝工程浩大，當時國防部聯四後勤次長室與陸軍後勤部一度互踢皮球，但經馮世寬嚴令後勤系統整合解決部隊雨衣材質不良、形式不一的萬年陳疴，如今在現任國防部長嚴德發任內順利發放，統一部隊雨衣形式。

義務役役男與部隊基層志願官兵數十年來無不對缺補的、破爛的、形制不一的舊式雨衣深惡痛絕，部隊不是陳舊克難的小飛俠雨衣，就是不透氣遇雨外濕內部也汗濕的「双溼牌」，成為軍旅「惡趣味」。

白鹿輕颱來襲，陸軍第二作戰區發佈官兵防災影片，披露官兵在雨中全員換裝析新式雨衣，分成草綠大衣與數位迷彩兩型。

對此，陸軍司令部上午表示，國軍數位迷彩雨衣，已於今(108)年度7月份全數撥發陸階志願役官兵。款式區分兩種，軍、士官撥發「大衣式雨衣」，單價1258元；士兵撥發「兩截式雨衣」，單價1622元。而數位迷彩雨衣採用最新防水透濕布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能，防汛時期已普受官兵好評，未來將廣蒐官兵意見並持續精進，提供官兵更優質的服裝。

對於新式雨衣的材質是否透氣，軍方強調，數位迷彩雨衣採用防水透濕布，外襯防水，內襯透氣，腋下無需拉鍊及氣孔。

軍方表示，新式雨衣材質上，外襯採用最新防水透濕布，大幅提升防水效能，且布料耐磨度較舊式草綠雨衣提升甚多；內襯則採用透氣布設計，增加透氣效能，使官兵穿著更加舒適。 而在功能上，胸前防水透濕布內增加拉鍊設計，方便官兵穿脫；兩截式雨衣背後增設「陸軍」反光標誌，使官兵執行災後復原工作時，提升個人安全防護效能。

軍方說，今年度首批新式雨衣已於7月底發放，若尚未領到，應是單位撥補行政作業問題，未來陸軍官兵會人手一件。

國軍長年來深惡痛絕的「小飛俠」、「雙濕牌」不良雨衣問題終獲解決，陸軍7月針對全軍...
國軍長年來深惡痛絕的「小飛俠」、「雙濕牌」不良雨衣問題終獲解決，陸軍7月針對全軍陸階志願役官兵發放新型數位迷彩式雨衣，陸軍司令部表示，新式雨衣採用最新防水透濕布，改善舊式草綠雨衣易濕、易破及穿著不舒適等問題，大幅提升防水及耐磨效能。圖／第二作戰區
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