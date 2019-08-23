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退輔會：將儘速恢復再任私校停領退休俸人員權益

2019-08-23 21:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍公教年金改革釋字第781、782與783號解釋今公布，在「法律不溯既往」、「信賴保護原則」、「比例原則」與「中華民國憲法保障人民財產權」等部分合憲，但退休再任私校職停領退俸等規定違憲。退輔會今天表示尊重，強調將針對退除役軍人再任私校職務停領退休俸人員進行修法，儘速辦理恢復其應有權益。

退輔會表示，司法院大法官審理立法委員江啟臣等38人聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例(107年度憲一字第10號)部分條文違憲疑義案，甫於108年8月23日對軍人年改釋憲聲請案，作出釋字第781號解釋，宣告除再任私校職務停領退休俸此一規定外，其餘全部合憲，既未侵害被規範對象受憲法保障之財產權、工作權、服公職權及生存權，亦未違反憲法之法律不溯及既往原則、信賴保護原則、比例原則等。

退輔會說，該會尊重大法官基於權責所作出的解釋，至於大法官宣告陸海空軍軍官士官服役條例第34條第1項第3款「就任或再任私立大學之專任教師且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者停止領受退休俸或贍養金，至原因消滅時恢復之」規定，違背憲法保障平等權之意旨，自解釋公布日起失效。

退輔會說，將配合國防部遵照大法官解釋意旨進行修法，並研擬後續處理的配套措施，針對退除役軍人再任私校職務停領退休俸人員，儘速辦理恢復其應有權益。

反年改團體「八百壯士」。記者李隆揆／攝影
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