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美軍運輸登陸艦穿越台海 國防部：自由航行

2019-08-23 19:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今（23）日發出新聞稿表示，一艘美運輸登陸艦自我國西南海域，由南向北經台灣海峽北駛。

國防部指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

美軍聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）...
美軍聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）。圖/美國海軍官方網站
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