美軍運輸登陸艦穿越台海 國防部：自由航行

2019-08-23 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今（23）日發出新聞稿表示，一艘美運輸登陸艦自我國西南海域，由南向北經台灣海峽北駛。