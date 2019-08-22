大陸名嘴說台灣買「快淘汰的三代機」 空軍駁斥

2019-08-22 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國川普政府宣布，賣給台灣66架F-16C/D Block70戰鬥機（即俗稱的F-16V）。對此，香港鳳凰衛視的評論員宋忠平（大陸人，畢業於解放軍二砲工程學院）對香港中通社記者批評，這是一筆凱子軍售，「花四代機的價格買即將淘汰的三代機」，目的是向美國交保護費，讓美國支持蔡英文連任2020年大選。

對此，空軍今天（22）下午發表新聞稿，表示本次美方同意初售之F-16V(BLK70)具備先進航電系統、內建電戰套件、數據鏈路、ASEA雷達及部分匿蹤等功能，均符合國際主流標準，為第四點五代戰機，絕非所謂「將淘汰的三代戰機」。

新聞稿並且批評，此為「錯誤、假訊息」。

空軍也表示，依據國際主流標準，第四點五代戰機係提升第四代戰機航電及作戰能力，具主動電子掃描陣列雷達、資料鏈路傳遞、提升型航電系統，作為第5代戰機前之過渡機種，但性能及價格比(C/P值)通常比第五代戰機更具優勢。

事實上，對於噴射戰鬥機的譜系，西方國家與中國大陸採取不同的「斷代」方式。如F-14、F-15、F-16、Su-27等1970、1980年代問世的機種，在西方被分為第四代，在大陸則算第三代。至於所謂「第五代」（大陸的第四代），則是F-22、F-35等在外型設計時，就考慮雷達匿蹤的機種。

由於第五代機種價格仍然非常昂貴，許多國家都無法全面換裝，因此市場出現所謂「四點五代」機種，就是在第四代戰機的基本設計上，引進第五代機種的部分技術。以F-16V改良計畫而言，新的F-16就使用與F-22、F-35約略同級的AESA（主動電子掃描陣列）雷達，射控能力大幅提升；另外據信也使用具備吸收雷達波能力的塗料，以減少雷達反射截面積。