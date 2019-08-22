國軍好忙：三萬四千官兵提前待命防颱

2019-08-22 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



「白鹿」颱風路徑直指台灣，雖然颱風警報尚未發布，中央與各地方政府還沒開設防災中心，不過國防部仍然提前進行準備：國防部於今天下午2時，由參謀總長沈一鳴上將召開災防整備會議。沈一鳴指示，各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，主動與地方政府保持聯繫，做好最完善的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍目前待命兵力34000餘人、各類車輛機具4200餘部；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，均已完成整備工作，可依令執行災防任務。此外，由於白鹿颱風路徑偏南，第四、五作戰區（中、南部）將於明天中午12時，完成AAV7兩棲突擊車預置嘉義水上機場2輛、臺南官田營區2輛及屏東加祿堂防訓中心4輛，協助地方災害之即時救援任務。

國防部也針對易發生土石流及淹水等潛勢區域共計91處，由各作戰區派遣預置兵力計1600餘人；陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組等22組135人，將配合各作戰區預置兵力，同步進駐於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區，以期於第一時間能迅速投入執行災防救援任務。