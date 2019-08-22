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美售我F-16V不見適型油箱選項 原因可能是這樣

2019-08-22 13:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國宣布售我66架附有適型油箱的F-16V(BLK70)戰機，但宣布項目卻不見有適型油箱（CFT）的選項。最早披露美將售我適型油箱以增加戰機航程的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，根據10年來美出售各國F-16的軍售通告，趨勢上來看，可能BLOCK50／52時代適型油箱還是選用裝備，所以需分別列出；但到了BLOCK70／72型以後，就變成標準配備了。

梅復興出示美國安全合作署（DSCA）過去10年來所有F-16軍售通告，大致結果如下：

埃及：１０／９／２００９　　BLOCK50／52有分別列出CFT。

阿曼：８／３／２０１０　　BLOCK50／52　有分別列出CFT。

伊拉克：１２／１２／２０１１　　F-16IQ（BLOCK50／52）有分別列出CFT。

巴基斯坦：２／１２／２０１６　　BLOCK50／52　無　（可能未出售）。

巴林：９／７／２０１７　　F-16V（相當於Block 70/72） 沒有分別列出。

斯洛伐克：４／４／２０１８　BLOCK70／72　沒有分別列出CFT。

摩洛哥：３／２５／２０１９　BLOCK70／72 沒有分別列出CFT。

保加利亞：６／３／２０１９　BLOCK70／72　沒有分別列出CFT。

台灣：８／２０／２０１９　BLOCK70／72　　沒有分別列出CFT。

梅復興說，從趨勢看起來，可能BLOCK50／52時代適型油箱還是選配，所以要分別列出。但到了BLOCK70／72型以後就變成標準配備了。

i最早披露美方將售我Ｆ—１６適型油箱的台海安全研究室主任梅復興說，從趨勢看起來，...
i最早披露美方將售我Ｆ—１６適型油箱的台海安全研究室主任梅復興說，從趨勢看起來，可能BLOCK50／52時代適型油箱還是選配，所以要分別列出。但到了BLOCK70／72型以後就變成標準配備了。圖/洛克希德馬丁
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