採購F-16V卻不買彈藥 空軍這樣解釋

2019-08-22 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國五角大廈正式公告售我66架最新款的F-16，總價80億美元。但案內隨機所需彈藥僅採購極少量3到5枚，顯然是為壓低價格，被質疑「若以買房子作比方，等於只是『毛胚屋』，裝潢、家具、產險，都還不在內」，空軍買回來的恐怕是「毛胚機」。空軍司令部上午回應，配備先進的AESA雷達、數據鏈路、航電系統與內建電戰套件等主要武器裝備，不是「毛胚機」。

媒體報導，由於美方公布80億美元價格，與據傳政院將提出2500億新台幣的特別預算，數字相當接近；也比先前外界傳言的數字，少了10億美元以上。但是仔細研究清單，會發現這一波出售項目中，幾乎完全不包括F-16未來所需的彈藥。若以買房子作比方，等於只是「毛胚屋」，裝潢、家具、產險，都還不在內。

對此，空軍司令部今（22）日表示，空軍向美方採購的F-16V(BLK70)新式戰機，配備先進的AESA雷達、數據鏈路、航電系統與內建電戰套件等主要武器裝備，並非媒體所稱「毛胚機」，報導內容與事實不符。

空軍司令部指出，考量空軍採購的F-16V(BLK70)戰機與現役F-16型戰機使用武器裝備具有共通性，可將彈藥推陳使用，且可避免同時屆壽期，以撙節預算，後續依敵情威脅，逐年檢討採購，以因應實需。