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戰鬥個裝不耐用動輒開花破損 軍備局出來面對了

2019-08-22 12:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆料，個裝包括鋼盔帶鏍絲、防彈背心、腰帶腰封，經過官兵運動操練，動輒破裂開花，引起官兵批評，「如果不會做裝備，外面生存遊戲店買幾件回去研究研究吧！」軍備局為此昨日派員南下陸戰隊輔訪，強調裝備有磨耗、退色情事，均可立即辦理換補，但軍備局說製繳的戰鬥個裝均鑑測合格，經調查部隊均未反映爆料所指稱戰鬥個裝頭盔、防護背心及腰帶品質不佳情事。

有官兵在臉書粉專頁「靠北長官」貼文「靠北公發裝備」，附上照片顯示：鋼盔帶螺絲沒有緊過，鎖緊帶子直接開花，防彈背心黏不緊，跑一跑就開掉，品質也是沒話說，薄的抗彈板也支撐不住，也是直接開花，腰帶腰封也是很厲害，別上彈夾回收袋，裝三個空彈夾，要嘛回收袋破掉開花，不然就是腰封破掉開花。

官兵批評，這些裝備蠻適合給坐辦公室的長官使用，不適合給第一線戰鬥部隊用吧！「如果不會做裝備，外面生存遊戲店買幾件回去研究研究吧！」

國防部軍備局檢視這些照片後表示，網路照片裡的裝備是106年11月15日部隊初次撥發，歷經各式任務訓練，確有裝備損耗情事，而如有磨耗、退色情事，均可立即辦理換補，亦將納入戰鬥個裝研改項目，持續精進裝備品質。

軍備局說，軍備局製繳的戰鬥個裝均鑑測合格，經調查部隊均未反映爆料所指稱戰鬥個裝頭盔、防護背心及腰帶品質不佳情事。但為示慎重，軍備局昨日已前往海軍陸戰隊指揮部、66旅及99旅實施品質輔訪、鑑定換補及問卷調查，今日接續至陸軍實施輔訪，以提升使用者滿意度。

國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆...
國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆料，個裝包括鋼盔帶鏍絲、防彈背心、腰帶腰封，經過官兵運動操練，動輒破裂開花。圖翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
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國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆...
國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆料，個裝包括鋼盔帶鏍絲、防彈背心、腰帶腰封，經過官兵運動操練，動輒破裂開花。圖翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
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國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆...
國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆料，個裝包括鋼盔帶鏍絲、防彈背心、腰帶腰封，經過官兵運動操練，動輒破裂開花。圖翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
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國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆...
國防部軍備局自行製撥官兵戰鬥個裝，近日卻有海軍陸戰隊官兵附上裝備破損的照片上網爆料，個裝包括鋼盔帶鏍絲、防彈背心、腰帶腰封，經過官兵運動操練，動輒破裂開花。圖翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
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