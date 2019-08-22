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陸質疑美對台軍售違反817公報 美：符合台灣關係法

2019-08-22 03:42聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸新華社記者21日在美國國務院記者會提問，質疑美國售台F-16戰機違反817公報，美國國務院發言人歐塔加斯指出，符合台灣關係法和美中三公報。

此外，對於中方揚言將制裁參與此次售台武器的美企，美國國務院另一名發言人以背景說明方式指出，美方將密切關注任何不公平對待美國企業的不利行為，並敦促中國政府避免對美國與外國企業強加其政治觀點。

新華社記者在美國國務院記者會提出，1982年的公報明確指出，美國政府聲明不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

該記者質疑，美國國務卿龐培歐日前接受福斯新聞訪問時說，美國對台軍售符合美中三公報，但實際上違反了八一七公報。

對此，歐塔加斯（Morgan Ortagus）僅簡短回應，美方認為仍然符合台灣關係法和三個聯合公報。

而美國國務院一名發言人21日透過電郵以背景說明方式回覆媒體指出，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

該發言人表示，美國對台軍售以台灣關係法為準則，並以台灣防務所需的評估為基礎；美國幾個政府都保持一致對台軍售的長期政策，此一貫政策有助於台灣的安全，也有利於維護台海和平與穩定。

美方上個月批准對台出售逾22億美元的戰車等軍備後，中方同樣揚言將制裁參與對台軍售的美企，美國國務院當時發布的聲明與此次相同。

中國大陸外交部發言人耿爽21日在記者會說，美國向台出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定；中方將採取一切必要措施維護自身利益，包括對參與此次受台武器的美國公司實施制裁。

美國國務院發言人歐塔加斯。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院發言人歐塔加斯。華盛頓記者張加／攝影
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