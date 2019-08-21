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【即時短評】F-16是撿便宜或冤大頭 答案沒那麼簡單

2019-08-21 21:54聯合報 記者程嘉文╱即時報導

美國五角大廈終於正式公告F-16軍售案，66架最新款的F-16C/D Block70（即F-16V），總價80億美元。由於公告的品項與數量，代表美方此次出售的上限，我方不見得全部都買，因此實際款項可能低於80億美元。相較於兩個月前美方批准保加利亞購買8架同型機，卻高達16.7億美元， 川普政府似乎賞給台灣一個跳樓大特價？

另一方面，若在網路上檢索舊新聞，卻又會發現：比F-16更新一代、具備雷達匿蹤性能的F-35戰機，許多國家引進的價格，卻比國軍F-16這次買F-16的平均單價更低。這似乎又顯示，我國其實是冤大頭，花了大筆鈔票，才買到問世多年的老飛機？

美方公布80億美元的價格，與據傳政院將提出2500億新台幣的特別預算，數字相當接近；也比先前外界傳言的數字，少了10億美元以上。但是仔細研究清單，會發現這一波出售項目中，幾乎完全不包括F-16未來所需的彈藥。若以買房子作比方，等於只是「毛胚屋」，裝潢、家具、產險，都還未計算在內。

因此，引進F-16真正所需款項，將遠高於檯面上數字。我方行政部門或美方，顯然體會到「頭過身就過」道理，先只揭示部分開銷，便可減少輿論的反彈。至於先前外電傳出，其他國家購買F-35的低廉數字，很可能只是「裸機」，甚至可能是扣除引擎等重要零附件的價格。

不過，保加利亞的F-16清單中，採購彈藥數量也不高，單價卻仍高達兩億美元以上。這當然與該國以往根本沒用過F-16，一切必須從零開始，再加上採購數量很低有關。反之，我方採購量達66架，而且現在就已有142架在役，都有助於壓低成本。

全球軍火市場上沒有公平交易委員會，更沒有消基會，Ａ國以所謂「廉價」買到某項武器，絕對不代表Ｂ國就能以同樣價錢買到。如果單純引述一兩個數據，就作出「便宜」或「買貴」的結論；或是隨意臚列幾項兩方戰機的性能數字，最後哪方「勝」字比較多，就代表未來空戰的勝負。這種「統計」都是過度簡化事實，都淪於自以為明察秋毫，其實不見輿薪。

洛克希德馬丁日前在台北航太國防工業展攤位上陳列的F-16C/D Block70模...
洛克希德馬丁日前在台北航太國防工業展攤位上陳列的F-16C/D Block70模型。記者程嘉文╱報導
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