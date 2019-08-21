專家：新F-16將大增防空實力 飛官不足問題難解

2019-08-21 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國政府正式公布，售予我國66架F-16C/D Block70戰鬥機。對此專家指出，在新購F-16入列後，空軍的主力戰鬥機兵力，將由現行340架左右，上升到約400架，確實會對空防戰力有明顯提升效果。但是目前我國空軍就已經出現戰鬥機飛官人數不足，隨著機隊總數增加，問題可能更嚴重。

國家政策基金會高級助理研究員揭仲指出，民國92年起，空軍提出向美國增購F-16，當時的計畫是考量擔任部隊轉換訓練用的F-5戰鬥機已經老舊屆退，如果買到新機，就將台中清泉崗基地（第三聯隊，原名四二七聯隊）的56架經國號戰鬥機轉任訓練任務，不進行性能升級計畫，清泉崗改用新購的F-16。如今事過境遷，空軍已經決定改用新式高教機同時取代AT-3與F-5，清泉崗的經國號戰機也已經完成性能提升，繼續擔任戰備。因此這次購得F-16，將使得戰鬥機聯隊數增加一個，總兵力從約340架進步到600架。

揭仲指出，國軍現役戰機中，F-16的對地攻擊能力最強，如今新購Block70的航程與打擊能力，比第一批F-16更加強化。從美方宣布的清單中，也可看到新購F-16每一架都配有Link16戰術網路（先前僅部分F-16有，經國號與幻象都無），可以與衡山指揮所、海軍基隆級驅逐艦等，進行即時情資交換、共享戰術圖像，執行現代化聯合作戰。不僅大幅提升空軍戰機的運用彈性，也能使空軍在進入戰爭狀態時，調派更多的戰機執行對大陸東南各省內陸軍事目標的「聯合制壓作戰」，

但是他也警告，我國空軍飛行員的「座艙比」長期偏低。依據前部長陳肇敏當年透陸的公開數字，大約只有1：1.33左右，遠低於美國的1：2至1：2.5。過低的「座艙比」，可能意味著國防資源有浪費之嫌。空軍在一心想擴充戰鬥機數量、甚至增加新的戰鬥機聯隊時，應該先想辦法解決飛行員人數偏低的問題。