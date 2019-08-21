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美售台F-16新機 蔡適應：相隔27年實惠價格獲全新戰機

2019-08-21 14:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

國防外交委員會立委蔡適應今天在臉書貼文說，66架戰力達4.5代的F-16 C/D...
國防外交委員會立委蔡適應今天在臉書貼文說，66架戰力達4.5代的F-16 C/D Blcok 70軍售正式公布，這是相隔27年來台灣再度以實惠價格獲得全新戰機，感謝美國協助。圖／報系資料照
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國防外交委員會立委蔡適應今天在臉書貼文說，66架戰力達4.5代的F-16 C/D Blcok 70軍售正式公布，這是相隔27年來台灣再度以實惠價格獲得全新戰機，感謝美國協助。

蔡適應表示，美國政府正式通知國會對台軍售戰機，繼M1A2後今年再次出現的重量級軍售，也讓2019年整體採購額突破107億美金。非常感謝華府在台灣關係法、六項保證等基礎上協助台灣提升國防實力。

蔡適應說，軍售價格80億美金，據估算是美國2009年以來對外軍售F-16中，單價最低的一筆，價格非常實惠。台灣27年來首度獲得新戰機，除了提升戰力外，更替我們已經到達中壽期的戰機機隊增添助力。

蔡適應表示，雖然名稱都是F-16，但2019年的F-16V融合27年來科技發展和戰場經驗，並獲得許多五代戰機技術，和1992年的戰機相比儼然是全新機種。

軍售定案後，蔡適應期盼國防部針對飛官招募培訓、後勤體系負擔性、140118 軍事單位裝備零附件購製及保修預算額等項目對外說明，以確保外界對軍售沒有誤解。他會在立法院監督相關預算，以確保所有程序順利過關，讓整個計畫如期進行、不會拖延。

國軍蔡適應軍售F-16戰機

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