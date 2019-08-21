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美同意售台新戰機 蔡總統請政院儘速編列特別預算

2019-08-21 13:51聯合報 記者林敬殷╱即時報導

針對美國國務院在美東時間二十日下午正式通知美國國會，將出售F-16V新式戰機給我國，總統府發言人丁允恭表示，總統府對此表達誠摯感謝。蔡英文總統今天中午也請行政院長蘇貞昌就這項軍購案儘速完成特預算的編列送交立法院。

丁允恭表示，這次美國同意出售新一代F-16V戰機對我國空防能力有極大幫助，對台灣自我防衛也有極大助益，能夠維護我國民自由與福祉，特別是中國近年在台海及區域軍事動作頻仍，美國政府這項決定對台海安全及區域穩定和平有相當大的意義。

丁允恭說，在台灣關係法立法四十周年此刻，美國政府持續以各項具體作為，表達對台灣安全的支持，這也應證台美關係緊密與友好，總統府對此表達由衷的感謝。我們目前我國空軍主力戰機都已服役超過廿年，這次也是就一九九二年之後首度獲得新戰機，政府從二００三年來，歷任三任總統持續向美方爭取購買新戰機，今年獲得首肯，這是我們國防建軍的一大突破。

對於國民黨總統候選人，高雄市長韓國瑜也就這項軍售向美方表達感謝，同時也正向肯認這項軍購案的價值，丁允恭說，總統府對此表示肯定，同時也認為國家安全不分藍綠，希望未來在立法院能夠不分朝野黨派共同支持特別預算案，一起站在福國利民的觀點，讓台灣真正更加安全，國安穩定發展。

國軍

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