美售我F-16新機 航程足以來回台東-太平島

2019-08-21 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國國防安全合作署（DSCA）公布同意售我「F-16C/D Block 70型戰機」對台軍售案，總價格高達80億美元。根據安合局新聞稿指出，這項購案包含3個「用於GBU-54雷射導引聯合直攻彈藥（LJDAM）集成」的DSU-38A/B精密雷射制導傳感器（PLGS），美方過去並未對我出售過GBU-54或任何其他型的雙導引模式精準彈藥，將是首度對台出售的新武器。而所需械彈這波只採購極少量附屬裝備，其他即可以後勤補充為由分年編列採購。

此外，我國「鳳展專案」F-16性能提升案，選用研發中ALQ-131 FMS軍售型電戰莢艙，但最後卻因研發成本上揚，出現原本價格僅能採購少量莢艙的現象，事發後立法院與監察院都曾質疑，美軍與空軍私下則互指對方主導。此次美軍明文建議，我方新機採購75具已服役的AN/ALQ-211 A（V）4機載綜合防禦電子戰莢艙（AIDEWS），或等同性能的裝備，若我方選擇其他系統，就屬我方主導。

軍方人士說，太平島距離台灣約1500公里，加裝適型油箱的F-16C/D Block 70戰機，可以增加約20%至40%的航程，視酬載與任務飛行高度、速度等條件，新機航程足夠來回台東-南沙太平島；至於500磅型GBU-54雷射、衛星雙導引聯合直攻炸彈（LJDAM），未來將以年度預算分年編列購進。

而在售台隨機械彈部分，包括6個用於導引炸彈FMU-139D/B引導炸彈引信、6個FMU152引導炸彈引信、6枚用於導引炸彈MK-82填充導彈、3個KMU-572聯合直接攻擊彈藥（JDAM）尾炮套件GBU-38/54。另有75個AN/ALE-47對抗分配器（包括9個備件）;120個ALE-50牽引誘餌、75具APX-126敵我識別器、75套AN/ALQ-211 A（V）4機載綜合防禦電子戰套件（AIDEWS）或同等物；PGU-28A/B 20厘米彈藥炸彈組件；另有3個用於GBU-54激光聯合直接攻擊彈藥（LJDAM）的DSU-38A/B精密射制導傳感器（PLGS）。

美國國防安全合作署發布售我66架F-16C/D Block 70戰機，其他重要附屬裝備包括：F110通用電氣發動機、Link-16系統、提升型可編程顯示器（iPDG）、APG-83有源電子掃描陣列（AESA）雷達、模組化任務計算機7000AH、LN-260內建式GPS/INS、M61火神20釐米機槍、138個LAU-129多用途火箭發射器，每項75套，部分含9項備件。