親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

麻衣傳已離婚王泉仁 王家金孫歸母擬改姓「佐藤」

美宣布批准售台F-16戰機 官員：美支持台維持自衛能力

2019-08-21 05:45聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防安全合作局（DSCA）20日發布新聞稿指出，美國國務院決定批准售台66架F-16C/D Block 70戰機與相關設備和支援，金額約為80億美元，行政部門已通知國會此軍售案。

美國國務院官員20日以背景說明表示，美台安全合作將確保並促進台海與區域的和平與穩定。

國務院官員指出，行政部門今天通知國會此軍售案，符合台灣關係法，以及美方對於台灣維持足夠自衛能力的支持；美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變。

美國總統川普18日面對媒體詢問售台F-16戰機時，證實他已批准此軍售案，並表示這筆交易將帶來很多錢與工作機會。

中國大陸外交部多次表態反對此軍售案，並表示將根據形勢的發展，採取必要的措施，維護自身利益。

國務卿龐培歐19日接受福斯新聞訪問時，被問及如何回應北京不滿美對台軍售，他表示，美方此舉符合美國過往政策，只是履行對各方所做過的承諾。

國防安全合作局20日發布的新聞稿和過去重大軍售案一樣，都提到這項軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡。

該局指出，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，並維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

新聞稿寫道，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。

新購的F-16的正式名稱，是F-16C/D Block 70（第70生產批次）；至於「F-16V」則是洛克希德馬丁公司對外促銷時使用的稱呼，並非正式行號，V字出自F-16飛行員對座機常用的Viper（蝮蛇）綽號。

美國國務院決定批准售台66架F-16C/D Block 70戰機與相關設備和支援...
美國國務院決定批准售台66架F-16C/D Block 70戰機與相關設備和支援，金額約為80億美元。 圖／取自洛克希德馬丁
分享

國軍

相關新聞

F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年

2019-08-20 22:10

蔡總統：韓感謝美軍售 用什麼身分

2019-08-21 00:20

新購F-16戰機 我爭取2026年提前交機

2019-08-21 00:30

反批蔡兩岸政策 韓國瑜：不應主動挑起台海緊張

2019-08-21 00:24

陸不滿美對台軍售 龐培歐：軍售符合美國過往政策

2019-08-20 21:57

獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說

2019-08-20 19:42

美外交官員在台首度公開訪視軍隊 宣示依法售台武器

2019-08-20 15:12

軍售案 蔡籲陸尊重 「防衛自己國家權利」

2019-08-20 14:43

訪海軍基地登艦 酈英傑：台美共同維護航行自由

2019-08-20 14:07

AIT高調前往左營參訪美國來的軍艦 蘇澳軍艦出列

2019-08-20 12:16

新增F-16V聯隊需千人 空軍：國防部指導下可編成

2019-08-20 11:48

中共批軍售 蔡英文：防衛國家是權利 希望中國尊重

2019-08-20 10:33

馮世寬先後掌國防部退輔會 扁嘆：國家沒人才了嗎？

2019-08-20 05:30

川普批准售台80億美元F-16 近年規模最大軍售

2019-08-20 00:24

美總統談軍售少見…川普比起老布希 更務實了

2019-08-20 00:18

陸外交部：堅決反F-16軍售案 依形勢採必要措施

2019-08-20 00:14

觀察站／台灣有戰略考量 不應全盤接受美國安排

2019-08-20 00:09

雪梨大學：陸飛彈數小時內可癱瘓西太平洋美艦隊

2019-08-19 23:55

總統府：空衛強化 致力兩岸及區域和平穩定

2019-08-19 23:51

川普准售台F-16V 空軍第四聯隊擔綱換裝精銳部隊

2019-08-19 14:38

影／批准戰機售台 學者：川普個人競選考量

2019-08-19 14:32

川普批准售台66架F-16戰機 價值80億美元

2019-08-19 14:32

陳沂涉辱志願役不起訴 國防部：堅持捍衛國軍尊嚴

2019-08-19 13:11

川普批准售台戰機 黃介正提醒注意美國總統這句話

2019-08-19 12:02

川普親口釋出批准售台戰機 揭仲：北京將投鼠忌器

2019-08-19 12:00

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點

2019-08-19 11:46

總統府：F-16V將大幅強化我空中防衛 感謝川普重視

2019-08-19 11:37

川普批准售台戰機 國防部表示感謝

2019-08-19 10:39

新購F16兩大戰力超猛！但蔡政府話術 隱藏了兩大關鍵

2019-08-19 08:00

預校三長同遭調職 申誡處分竟只為兩瓶啤酒？

2019-08-19 06:53

川普證實 批准售台價值80億美元F-16戰機

2019-08-19 06:31

【長知識】國軍F-16機隊 未來發動機將有「大小嘴」之分

2019-08-18 19:08

預校幹部同遭調職 國防部：失職檢討適懲

2019-08-18 15:05

遭控言行失當 中正預校3長同記申誡調職

2019-08-18 13:56

中正預校老師集體控訴 軍文和諧不復見？

2019-08-18 13:28

預校去年軍紀檢控事件頻傳 立法院緊盯預算監督

2019-08-18 12:14

聚餐找女主管作陪行為失當 預校三長全遭申誡拔官

2019-08-18 12:11
看更多

熱門文章

批國家機器監控太厲害 韓國瑜爆：車子遭裝追蹤器

2019-08-20 11:40

漢子拒任競總主委 他點出這兩點指國民黨「必敗無疑」

2019-08-20 12:49

還原李佳芬牽手事件 林佳新：是我要李慶隆這樣做的

2019-08-20 11:43

獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說

2019-08-20 19:42

批公文兩個禿子都輸他！一手鬼畫符 讓屬下痛不欲生

2019-08-20 08:00

邱國正私菸案重手引反撲 國安局陷人事風暴

2019-08-20 17:16

【重磅快評】國家機器果然好忙 管案一巴掌打臉蔡蘇

2019-08-20 09:05

市長室多次遭闖入 韓國瑜今正式提告菊市府員工吳建鴻

2019-08-20 17:03

鄭文燦籲韓國瑜求教蘇貞昌 孫大千：教如何騙神明？

2019-08-20 12:24

AIT高調前往左營參訪美國來的軍艦 蘇澳軍艦出列

2019-08-20 12:16

郭柯王能不能合？ 詹惟中翻佛書解「法眼淨」三字

2019-08-20 15:02

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器 綠營邱俊憲立即代他線上報案

2019-08-20 13:33

韓國瑜車子被裝追蹤器？潘恒旭加碼：我的車也被跟監

2019-08-20 15:32

韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」

2019-08-20 22:28

酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？ 因為國家機器到不了

2019-08-20 17:22

監院彈劾管中閔 韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

2019-08-20 14:24

張善政反問蔡英文 當選前又是以什麼身份訪問美國

2019-08-20 15:30

F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年

2019-08-20 22:10

韓國瑜稱車子被裝追蹤器 總統府：請立即提告

2019-08-20 12:25

韓國瑜座車疑遭裝追蹤器 警方吃驚：未接獲報案

2019-08-20 12:29

韓開批公文直播 蔡英文酸：從其他地方借來照相？

2019-08-20 10:09

情義相挺！林姿妙帶頭擔任韓國瑜宜蘭競選總部主委

2019-08-20 20:33

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

2019-08-20 09:00

洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」

2019-08-21 00:19

韓國瑜稱座車遭裝追蹤器 高市警：市長室不提告

2019-08-20 15:48

楊秋興揚言退黨 國民黨考紀會仍做出開除黨籍處分

2019-08-20 15:19

韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範

2019-08-20 20:34

【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局

2019-08-20 18:02

徵信社臉書4點怒駁韓國瑜 「太小看國家機器了吧」

2019-08-20 21:49

新版身分證8大功能 明年10月開始換發

2019-08-21 00:14

韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦

2019-08-20 22:12

【重磅快評】當韓郭政見開始合流 那兩人何時合體呢？

2019-08-20 11:08

邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席

2019-08-20 20:18

影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」

2019-08-20 18:32

韓國瑜發聲明感謝美軍售 小英：不知他以何身分

2019-08-20 11:30

韓國瑜爆車被安裝追蹤器 蔡英文雙手一攤

2019-08-20 16:50

韓國瑜發影片稱公文比人高 館長po照片酸：我可不可以選總統？

2019-08-20 14:31

響應蔡總統道歉說 網友：向佳龍其邁道歉，讓你們高升了

2019-08-20 16:48

郭台銘脫黨衝擊選情 洪秀柱：韓國瑜要拿出誠意整合

2019-08-20 12:54

美外交官員在台首度公開訪視軍隊 宣示依法售台武器

2019-08-20 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top