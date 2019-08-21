美宣布批准售台F-16戰機 官員：美支持台維持自衛能力

2019-08-21 05:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防安全合作局（DSCA）20日發布新聞稿指出，美國國務院決定批准售台66架F-16C/D Block 70戰機與相關設備和支援，金額約為80億美元，行政部門已通知國會此軍售案。

美國國務院官員20日以背景說明表示，美台安全合作將確保並促進台海與區域的和平與穩定。

國務院官員指出，行政部門今天通知國會此軍售案，符合台灣關係法，以及美方對於台灣維持足夠自衛能力的支持；美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變。

美國總統川普18日面對媒體詢問售台F-16戰機時，證實他已批准此軍售案，並表示這筆交易將帶來很多錢與工作機會。

中國大陸外交部多次表態反對此軍售案，並表示將根據形勢的發展，採取必要的措施，維護自身利益。

國務卿龐培歐19日接受福斯新聞訪問時，被問及如何回應北京不滿美對台軍售，他表示，美方此舉符合美國過往政策，只是履行對各方所做過的承諾。

國防安全合作局20日發布的新聞稿和過去重大軍售案一樣，都提到這項軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡。

該局指出，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，並維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

新聞稿寫道，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。