反批蔡兩岸政策 韓國瑜：不應主動挑起台海緊張

高雄市長韓國瑜日前開直播秀出跟他一樣高的公文堆。圖／截取自韓國瑜臉書 分享 facebook

針對蔡總統質疑「韓國瑜用什麼身分發聲明感謝美國軍售台灣」，高雄市長韓國瑜昨天反批蔡的兩岸政策，強調「政治人物不應該為了追求個人的政治利益，主動挑起台海緊張情勢」。韓國政顧問團總召張善政也質疑，「蔡總統在當選前也有去訪問美國，又是以什麼樣的身分前往？」

韓國瑜表示，國民黨對於國防政策的主張一向是「防守而不攻擊」、「避戰而不求戰」，對軍售立場都是一貫的，台灣必須維持有效並且足夠的防禦力量，同時有正確務實的大陸政策，創造維護兩岸和平，「政治人物不應該為了追求個人的政治利益，主動挑起台海緊張情勢」。

張善政則說，既然美國政府很關心韓國瑜，韓國瑜當然有身分發聲明感謝美國對台軍售，不管藍綠，加強國防都是共同的目標，不會說因為對中國的態度不一，在國防上就會有不一樣，韓國瑜發聲明感謝美國是非常好的表態，反倒是蔡總統的批評和說法非常奇怪。

至於批公文一事被蔡總統等人嘲諷，韓國瑜反譏，「以前行政院長蘇貞昌被說把自己當成蘇科長」，他用公文呈現，是希望政府部門跟民間能了解，要相信文官體制，也要相信分層負責，及高度的授權與尊重。

韓國瑜說，前一陣子大家抨擊他，都認為公文愈多代表愈認真、效率愈好，所以他特別把公文堆出來，呈現出來一個感覺、一個反差，就是說公文批得愈多，並不代表效率愈好，如果每天一個首長都溺在公文海裡，並不能帶來強大的行政效率。

韓國瑜競選總部昨天也聲援台大校長管中閔，批評民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制，監察院對管中閔校長提出「彈劾」，理由牽強，證據薄弱，且提出彈劾的委員，絕大部分是蔡總統所任命者，這不僅侵害了管校長的名譽及言論出版自由，還有大學法明訂的校園自主與學術自由，更戕害了監察院所應有的獨立性與客觀性。