軍友社理事長慰勞澎湖駐軍 專挑不起眼小單位

2019-08-20 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍人節與中秋節將至，又是企業界舉行敬軍勞軍活動的高峰。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與國防部副部長張冠群飛往澎湖慰問駐軍。一個上午的行程中，除了季節性駐防馬公機場的經國號戰機部隊外，李棟樑特別挑選海軍通信發射站，以及陸軍彈藥庫整修所，而不造訪人數比較多、「高知名度」的單位。

上任五年多來，已經走訪過八百個（次）國軍單位的李棟樑表示，自己到軍中慰勞，通常儘量選擇比較偏遠、人數少的部隊。因為這些單位通常設施都比較差、官兵生活比較辛苦，而且也不容易累計功獎，少有機會當選為模範團體，所以自己希望能多給他們一些關懷。軍友社每年招待國軍楷模、模範團體主官出國旅遊，他特別與國防部協商，另外選出五位偏遠小單位代表，一起出遊。

海軍馬公通信隊發射站、陸軍一支部彈藥庫整修所，都是成員不到百人的小單位。發射站因為人太少，甚至自己無法開伙，而要每天到馬公測天島軍港「打飯」。整修所負責處理彈藥的檢查、整修與報廢拆除，工作有相當危險性。

李棟樑說，很高興能在中秋節前，到離島駐地來看大家，未來軍友社也將持續替官兵服務，做國軍最有力的後盾。他也叮嚀官兵，在執行勤務時務必精神貫注，注意自身安全，否則一旦發生意外，不僅自己受害，在當今的社會氛圍之下，整個國軍的形象也往往受累。