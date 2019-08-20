F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年

2019-08-20 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



空軍向美增購66架F-16戰機，雖然五角大廈安合局（DSCA）尚未公布，不過川普總統已經在受訪中證實批准。軍方人士表示，代號「鳳揚專案」的戰機採購案，將編列兩千五百億元的特別預算，第一年（109）約編列五十億元，洛克希德馬丁公司預計於116年度完成交機。但我方仍與美方洽談，爭取能提前到115年度完成。

除了增購66架新機，國軍現役的142架F-16A/B，在馬政府時代就已與美國簽約進行性能提升，稱為「鳳展專案」。不管「鳳揚」新機與「鳳展」改造機，都使用與F-35同級的AN/APG-83相位陣列雷達，性能比先前的F-16大幅提升，被洛克希德馬丁公司稱為F-16V。我國是F-16V第一個客戶，也出資參與研發。

鳳展專案的改裝工程，由漢翔公司在台進行。原本預計於民國112年全部交機，但近日消息傳出，漢翔的工程進度延宕，導致交機進度落後，對此空軍表示，已針對窒礙問題有效處理及逐步解決，全案可以如期完成。

新購F-16將部署在台東空軍基地，汰換原已轉為訓練任務的F-5E/F戰機。目前台東的F-5與岡山空軍官校的AT-3教練機，總數約為90架，未來要變成F-16與國造高級教練機各66架。飛機的數量增加、系統複雜度也提升，飛行、修護人力是否充足？空軍司令部對此表示，在國防部指導下，空軍將專案檢討員額調整，納入五年編裝需求計畫執行，可如期完成戰力編成。