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獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說

2019-08-20 19:42聯合報 記者程嘉文╱即時報導

在總統府侍衛室私菸案後接國安局長的邱國正，一上任就放話「下重手」，目前已有多位涉案人員被調回軍。不過今天網路出現一則署名「受牽連處分之國安軍官」的文章，指控邱國正願意由輕鬆的退輔會主委，接任身為燙手山芋的國安局，是為了照顧也在局內任職的兒子邱晃年上尉。

爆料者宣稱，對軍情局人員而言，國安局待遇福利較佳，是許多人期待調任的好缺，「官二代」往往捷足先登。2014年擔任國防部副部長的邱國正，向當時的國安局長李翔宙關說，並且交代曾是自己部屬的軍情局長劉德良，將邱晃年由軍情局調任國安局。這次邱國正接任國安局長，立刻將自己的老部下陳保坐上校，由軍情局陸研室調到國安局。當初陳到軍情局，就是邱國正在參謀總長任內「自選專簽」調到軍情局。

對此，記者透過管道聯絡上邱國正。邱國正表示，邱晃年於民國100年進入軍情局，自己當時擔任軍團指揮官，完全沒有推薦關說，「那時局長是誰，我都記不起來」。軍情局官員服役一段年限後，可以申請轉調國安局等單位，邱晃年調到國安局，一切符合規定，自己也絕對沒有請李翔宙、劉德良或任何人幫忙。他特別解釋，自己和李翔宙的交情不算深；至於劉德良，的確是自己擔任陸總作戰署長時麾下的組長，後來國防部調劉轉入情報系統，曾經諮詢過他的意見，他也表示支持，就此而已。

邱國正承認，上任後將陳保坐由軍情局調到國安局長辦公室，但他指出，局長辦公室有五位幕僚，自己到任就表示，希望大家都能留任幫忙。不過有一位同仁，已經準備外放，因此必須先調到第一處（國際處）學習；另一位警職同仁因為家庭因素，在前局長彭勝竹任內就已經請求調職，考慮到同仁必須照顧家庭，所以只好同意。陳保坐當初在軍中與自己共事愉快，也符合調到國安局的相關條件，把他調到局長辦公室來幫忙，並沒有錯。

邱國正也說，對於兒子因為自己被捲入官場黑函，身為父親的他覺得相當遺憾。他強調，自己決定接國安局長，根本不曾告訴兒子，接任後也沒特別聯絡。7月28日自己宣誓就任那天，忍不住往台下看，想知道邱晃年在不在台下，但是沒有看到人。當天中午在局內餐廳才見到邱晃年。兒子告訴他，因為考慮到身分，所以沒有出席新任局長宣誓典禮。

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在總統府侍衛室私菸案後接國安局長的邱國正，一上任就放話「下重手」，目前已有多位涉...
在總統府侍衛室私菸案後接國安局長的邱國正，一上任就放話「下重手」，目前已有多位涉案人員被調回軍。記者程嘉文／攝影
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