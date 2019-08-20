美外交官員在台首度公開訪視軍隊 宣示依法售台武器

2019-08-20 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人，今天前往海軍左營軍港，分別參訪海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車、艦隊指揮部基隆級蘇澳軍艦，並且將一連串參訪實況刋登官方臉書粉絲專頁，強調美國與台灣共同維護海上航行自由與安全，而台灣是印太地區不可或缺的一員。

AIT在臉書貼文表示：剛才我們參訪了AAV7兩棲突擊車，台灣共向美購入54輛AAV7，於2006年在左營海軍總部舉行成軍典禮。AAV7 以陸上突擊為主要訴求，機動打擊力強大。在2009年莫拉克颱風期間，AAV7兩棲突擊車於第一時間挺進災區協助受困洪水的百姓。

AIT表示：美台除了在軍售方面長期合作外，更持續在人道救援以及災害救助方面做出貢獻，也讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。

AIT臉書同時以酈英傑的口吻貼文說：我很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有四艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。

酈英傑表示，美國除了依據台灣關係法售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓, 與台灣共同維護海上航行自由與安全。

AIT臉書上TAG台灣關係法（USTaiwanRelations）及AIT@40安全合作月（SecurityCooperationMonth）主題，酈英傑拜訪高雄海軍基地行程，由AIT聯絡事務組連繋國防部戰略規劃司共同安排。