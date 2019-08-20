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AIT高調前往左營參訪美國來的軍艦 蘇澳軍艦出列

2019-08-20 12:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國在台協會處長酈英傑( William Brent Christensen)等人今日南下，前往海軍左營軍區參觀「先前從美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦」。據了解，AIT官員前往紀德級蘇澳軍艦參訪。

AIT今在臉書粉專貼文披露，酈英傑上午搭乘高鐵南下，上車時貼文表示：「你可能知道美國依據『台灣關係法』售予台灣防衛性武器，維護區域和平穩定, 但你知道美台安全合作不只這些嗎? 今天，跟著處長到高雄，造訪透過台美軍售來台的軍艦與兩棲突擊車，再拜訪市政府，最後到高雄港一窺貨櫃安檢的幕後花絮！走！沒去過這些地方嗎？跟著我們上高鐵」。

酈英傑抵達高雄後，粉專原文一度稱：到高雄了，台灣高鐵又快又舒適，但我更期待等等去參訪從美國來的兩艘軍艦，馬上你就可隨我到海軍基地看到今天的兩位「大」主角。外傳AIT官員將前往派里級銘傳與逢甲艦參觀。

但消息曝光後，貼文旋即改稱：「到高雄了！台灣高鐵又快又舒適，但我更期待等等去參訪先前從美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦。馬上，你就可以隨我到海軍基地看到今天的兩位「大」主角！」

據了解，這是AIT台灣關係法40週年系列活動，AIT官員將前往陸戰隊火牛營區參訪AAV7兩棲登陸車，並登上紀德級蘇澳軍艦參訪。而高雄港加入美國貨櫃安全計劃（Container Security Initiative，簡稱CSI），在高雄部署有設備及專責官員，與我方合作找出所有可能具威脅性的貨櫃。

美國在台協會處長酈英傑( William Brent Christensen)等...
美國在台協會處長酈英傑( William Brent Christensen)等人今日南下，前往海軍左營軍區參觀「先前從美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦」。據了解，AIT官員前往紀德級蘇澳軍艦參訪。圖為同級艦左營軍艦。圖／海軍司令部
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