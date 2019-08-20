新增F-16V聯隊需千人 空軍：國防部指導下可編成

2019-08-20 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍即將對美採購66架F-16V新機，並宣示將新成立一個戰鬥機聯隊，但人從哪裡來？空軍司令部上午表示，在國防部指導下，將專案檢討員額，納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。而我國現役F-16機隊提升為F-16V的鳳展計畫，空軍重申可望於民國112年完成。

陸海空軍陸續都將有新興兵力成軍，但新增裝備操作人員來源如何解決？如海軍現正擴編制海飛彈部隊，在總員額不變下，人員暫自現有部隊檢討支應，但未來微型飛彈突擊艇成軍，人力同樣面臨困境，必須重新檢討部隊編裝。而空軍因應66架新機，宣示新增一個聯隊，需要1000餘人。

空軍司令部上午表示，有關空軍新增一個F-16V型戰機聯隊員額需求，空軍在國防部指導下，依規劃期程及人力編設基準，視成軍期程，專案檢討員額，滿足新興兵力需求，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

而對於空軍即將為採購F-16V推動特別預算，但隨機彈藥將疏散到各年度預算中採購，空軍司令部表示，此案F-16V新式戰機與現役F-16戰機所使用的武器彈藥裝備等具共通性，且考量彈藥推陳與延長壽期等因素，避免彈藥同時屆壽，後續依敵情威脅逐年檢討需求採購，以因應實需。