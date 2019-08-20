親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

李佳芬牽手風波 他還原真相：是我要李慶隆這樣做的

鶯歌房子能買嗎？ 當地街景照讓房產專家嘆：夢碎了

新增F-16V聯隊需千人 空軍：國防部指導下可編成

2019-08-20 11:48聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍即將對美採購66架F-16V新機，並宣示將新成立一個戰鬥機聯隊，但人從哪裡來？空軍司令部上午表示，在國防部指導下，將專案檢討員額，納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。而我國現役F-16機隊提升為F-16V的鳳展計畫，空軍重申可望於民國112年完成。

陸海空軍陸續都將有新興兵力成軍，但新增裝備操作人員來源如何解決？如海軍現正擴編制海飛彈部隊，在總員額不變下，人員暫自現有部隊檢討支應，但未來微型飛彈突擊艇成軍，人力同樣面臨困境，必須重新檢討部隊編裝。而空軍因應66架新機，宣示新增一個聯隊，需要1000餘人。

空軍司令部上午表示，有關空軍新增一個F-16V型戰機聯隊員額需求，空軍在國防部指導下，依規劃期程及人力編設基準，視成軍期程，專案檢討員額，滿足新興兵力需求，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

而對於空軍即將為採購F-16V推動特別預算，但隨機彈藥將疏散到各年度預算中採購，空軍司令部表示，此案F-16V新式戰機與現役F-16戰機所使用的武器彈藥裝備等具共通性，且考量彈藥推陳與延長壽期等因素，避免彈藥同時屆壽，後續依敵情威脅逐年檢討需求採購，以因應實需。

至於現正在台中、嘉義兩地進行現役F-16機隊性能提升案，傳進度大幅落後，空軍司令部說，有關現役F-16戰機性能提升案，已針對窒礙問題有效處理及逐步解決，可於112年完成性能提升任務。

美方可望在本月底前正式通告國會我國66架F-16戰機採購案，美方此次擬薦售予台灣...
美方可望在本月底前正式通告國會我國66架F-16戰機採購案，美方此次擬薦售予台灣的戰機，將以F-16 Block 70的先進構型為基礎，空軍現稱為F-16V BLK70。 圖／洛克希德馬丁公司
分享

國軍空軍F-16戰機國防部
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

AIT高調前往左營參訪美國來的軍艦 蘇澳軍艦出列

2019-08-20 12:16

中共批軍售 蔡英文：防衛國家是權利 希望中國尊重

2019-08-20 10:33

馮世寬先後掌國防部退輔會 扁嘆：國家沒人才了嗎？

2019-08-20 05:30

川普批准售台80億美元F-16 近年規模最大軍售

2019-08-20 00:24

美總統談軍售少見…川普比起老布希 更務實了

2019-08-20 00:18

陸外交部：堅決反F-16軍售案 依形勢採必要措施

2019-08-20 00:14

觀察站／台灣有戰略考量 不應全盤接受美國安排

2019-08-20 00:09

雪梨大學：陸飛彈數小時內可癱瘓西太平洋美艦隊

2019-08-19 23:55

總統府：空衛強化 致力兩岸及區域和平穩定

2019-08-19 23:51

川普准售台F-16V 空軍第四聯隊擔綱換裝精銳部隊

2019-08-19 14:38

影／批准戰機售台 學者：川普個人競選考量

2019-08-19 14:32

川普批准售台66架F-16戰機 價值80億美元

2019-08-19 14:32

陳沂涉辱志願役不起訴 國防部：堅持捍衛國軍尊嚴

2019-08-19 13:11

川普批准售台戰機 黃介正提醒注意美國總統這句話

2019-08-19 12:02

川普親口釋出批准售台戰機 揭仲：北京將投鼠忌器

2019-08-19 12:00

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點

2019-08-19 11:46

總統府：F-16V將大幅強化我空中防衛 感謝川普重視

2019-08-19 11:37

川普批准售台戰機 國防部表示感謝

2019-08-19 10:39

新購F16兩大戰力超猛！但蔡政府話術 隱藏了兩大關鍵

2019-08-19 08:00

預校三長同遭調職 申誡處分竟只為兩瓶啤酒？

2019-08-19 06:53

川普證實 批准售台價值80億美元F-16戰機

2019-08-19 06:31

【長知識】國軍F-16機隊 未來發動機將有「大小嘴」之分

2019-08-18 19:08

預校幹部同遭調職 國防部：失職檢討適懲

2019-08-18 15:05

遭控言行失當 中正預校3長同記申誡調職

2019-08-18 13:56

中正預校老師集體控訴 軍文和諧不復見？

2019-08-18 13:28

預校去年軍紀檢控事件頻傳 立法院緊盯預算監督

2019-08-18 12:14

聚餐找女主管作陪行為失當 預校三長全遭申誡拔官

2019-08-18 12:11

美兩黨參眾議員 挺F-16V售台

2019-08-18 00:07

推力提升、匿蹤戰力 蔡適應：F-16V是軍購大突破

2019-08-18 00:06

2500億買F-16V 空軍準備提特別預算

2019-08-17 23:59

80億美元買F-16V 黃子哲：拿救命錢買戰機？

2019-08-17 23:33

美將售F-16V 蔡總統：代表台美關係持續穩定

2019-08-17 15:40

劍翔無人機身世之謎 以色列否認與台灣合作

2019-08-17 13:19
看更多

熱門文章

最新民調：78.6%泛藍支持韓國瑜 90.6%泛綠挺蔡英文

2019-08-19 14:51

批中國大陸「最大豬隊友」 柯文哲預測「芒果乾」定贏

2019-08-19 18:03

批國家機器監控太厲害 韓國瑜爆：車子遭裝追蹤器

2019-08-20 11:40

批公文兩個禿子都輸他！一手鬼畫符 讓屬下痛不欲生

2019-08-20 08:00

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

2019-08-19 15:12

外交部反擊監院糾正口譯哥任用 監委：沒見過這種態度

2019-08-19 18:20

已與郭台銘聯繫 張善政：建議韓國瑜採0-6歲國家養政見

2019-08-19 15:30

「館柯會」將登場 館長點出柯文哲最大缺點

2019-08-20 00:29

郭王期待上演「換柱2.0」？她預測會面破局後郭柯王動向

2019-08-19 13:17

黃國昌真的不選了！辦公室主任確定「代打」參選汐止

2019-08-19 16:00

川普准售台F-16V 空軍第四聯隊擔綱換裝精銳部隊

2019-08-19 14:38

私菸案 扁：陳菊應辭官負責才是對蔡總統最有力的輔選

2019-08-20 04:40

批公文數量被蘇貞昌酸 韓國瑜秀出等身高公文反擊

2019-08-19 13:24

「吳郭會」喬不定 王金平透露與郭台銘已再度會面

2019-08-19 17:48

馮世寬先後掌國防部退輔會 扁嘆：國家沒人才了嗎？

2019-08-20 05:30

郭台銘不回答美中日財產怎處理 柯文哲斷言一定會落選

2019-08-19 18:15

【重磅快評】國家機器果然好忙 管案一巴掌打臉蔡蘇

2019-08-20 09:05

柯文哲：若蔡英文與韓國瑜對決 蔡總統會贏

2019-08-19 20:15

影／把李佳芬牽牢牢 男主角急喊冤：我也牽過柯文哲

2019-08-19 17:35

郭台銘辦公室澄清：私人飛機未飛往任何國家或地區

2019-08-19 19:50

觀察站／台灣有戰略考量 不應全盤接受美國安排

2019-08-20 00:09

【重磅快評】先黨後郭 柯文哲算錯的一步棋

2019-08-19 13:49

還原李佳芬牽手事件 林佳新：是我要李慶隆這樣做的

2019-08-20 11:43

韓開批公文直播 蔡英文酸：從其他地方借來照相？

2019-08-20 10:09

李佳芬牽手風波 李慶隆：陳佩琪若來 必要時照牽

2019-08-19 13:36

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

2019-08-20 09:00

韓國瑜25日台中造勢 杏仁哥同日嘉義號召貪食蛇

2019-08-19 13:51

談2020大選 柯文哲：骯髒、無聊又荒謬

2019-08-19 17:54

臉書遭韓粉灌爆 侯友宜：拚選舉、拚政治都不是我要的

2019-08-19 16:39

顧問團理念不一 張善政：非一言堂願貢獻即可

2019-08-19 21:56

影／韓國瑜直播秀等身高公文 侯友宜：量不是重點

2019-08-19 15:12

韓國瑜掀看公文大賽 柯文哲：蓋章1秒鐘 幾份非重點

2019-08-19 14:10

美總統談軍售少見…川普比起老布希 更務實了

2019-08-20 00:18

網友指公文堆最速件多 王淺秋：有處理中和已處理

2019-08-19 22:50

韓國瑜感謝川普軍售 管碧玲：小英成就大到韓要沾醬油

2019-08-19 20:14

觀察站／惜才？破例？外交部壞了規矩 挨批狂

2019-08-20 00:34

川普批准售台80億美元F-16 近年規模最大軍售

2019-08-20 00:24

韓國瑜發聲明感謝美軍售 小英：不知他以何身分

2019-08-20 11:30

影／空拍投83線土石流 邊坡崩塌成懸崖工寮岌岌可危

2019-08-19 17:00

郭柯無參選正當性 蔡正元：韓國瑜最有能力推翻蔡英文

2019-08-19 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top