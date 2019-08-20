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中共批軍售 蔡英文：防衛國家是權利 希望中國尊重

2019-08-20 10:33聯合報 記者張文馨╱即時報導

外交部委託「財團法人兩岸交流遠景基金會」在台北君悅酒店舉行「2019凱達格蘭論壇...
外交部委託「財團法人兩岸交流遠景基金會」在台北君悅酒店舉行「2019凱達格蘭論壇：亞太安全對話」，蔡英文總統出席致詞。記者陳柏亨/攝影
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美國總統川普昨證實批准售台F-16戰機，引發中國大陸強烈反擊。蔡英文總統今天受訪指出，美國依照《台灣關係法》協助台灣有足夠自衛能力，「我們防衛自己國家本來是自己的權利，希望中國尊重」。蔡總統並說，屬於正當防衛的軍事強化，本來就是一個國家該做的事情，樂見國民黨總統候選人對此事採取正面態度。

蔡總統指出，歷來有軍售案時，國民黨都冷嘲熱諷，這次軍售案對軍事防衛能量，尤其空防能量非常重要。她也表示，在美國正式通知我方後，行政院就會提出籌措採購經費的方案，至於外界質疑飛機到位，人力不足，蔡也說，相信國防部會做最好的人力配置與調度，需要更多有志青年加入空軍。

至於香港問題的最新發展，蔡總統在今天出席2019亞太安全對話開幕式時表示，中國拒絕放棄對台動武，且不放棄強加一國兩制在台灣的政策。從香港案例中可證明，「民主和威權無法共存」，台灣也會力抗此事，台灣將會繼續在亞太地區發揚自由、民主和人權價值。

對於網路社交平台推特封鎖平台上的大量帳號，並指這些帳號背後由中國大陸官方主導，用來散播關於香港示威的假訊息。蔡總統表示，假訊息透過假帳號傳播，是大家共同關切的事情，造成很多國家受到侵擾，目前臉書和社群網站都開始著手防堵；她要跟北京講，與其用假訊息混淆香港人民視聽，不如好好跟香港市民溝通尋求解決方案。

國軍香港軍售國民黨北京蔡英文川普台灣關係法
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