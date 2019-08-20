川普批准售台80億美元F-16 近年規模最大軍售

美對台Ｆ-16戰機軍售案價值八十億美元，是近年來規模最大的對台軍售案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普十八日證實，他已經批准售台F-16戰機，並表示這筆軍售案價值八十億美元，「很多錢、很多工作機會」，美方相信台灣在使用上會很負責任。這是一九九二年以來對台首宗戰機軍售案，也是近年來規模最大的對台軍售案。

朝野都對美國表達感謝。總統府指出，這項新型戰機將大幅強化我國空中防衛能量，感謝川普對台灣國防安全的重視，並堅定履行「台灣關係法」與六項保證的承諾；國民黨總統參選人韓國瑜也在川普宣布後，罕見立即以中英文發出新聞稿表示感謝，他說，未來擔任總統，將繼續強化台美國防與安全關係，善盡和平捍衛者的角色。

「很多錢、大量工作機會」

川普十八日離開新澤西州前回應媒體提問，被問及關於售台F-16戰機，川普表示，「我們批准這筆交易，很多錢，它是很棒的戰機。我們真的相信他們會非常負責任地使用，否則我們可能不會這麼做。但這是大量的工作機會，這是八十億美元。」但川普並未講到「台灣」。

華盛頓郵報等媒體上周報導，國務院已在十五日晚上通知國會售台F-16軍售案，會在十六日晚上以前，向聯邦參、眾院外委會提出此軍售案，做為非正式評估依據，預計這兩個委員會都不會反對。眾議員迪蒙斯十六日發布新聞稿指出，他近期率南卡羅來納州國會代表團致函川普，敦促批准售台F-16戰機，售台戰機將促進就業與生產。

美國總統川普十八日在新澤西州莫里斯敦市立機場表示，他已批准售台F-16戰機。 （路透） 分享 facebook

六十六架是新產線最大訂單

迪蒙斯並公布這封八月六日寫給川普的信件，信中寫道，新型F-16 Block 70在南卡製造，台灣要求六十六架戰機，將是新生產線的最大訂單；簡言之，售台F-16對於維持與南卡新生產線相關的數千個工作至為重要。

不過，依照往例，重大軍售案一般由國防安全合作局（ＤＳＣＡ）公布，該局尚未發布相關訊息，反而罕見地先由美國總統證實批准軍售案，打破近年來美國總統避免公開評論對台軍售案的慣例。前總統老布希曾於一九九二年，宣布對台出售戰機案。

將部署在台東強化東南戰力

此次向美採購F-16，計畫代號為「鳳揚專案」，立院外交國防委員會召委王定宇透露，預算金額為新台幣二五○四億元。由於採購金額龐大，將以特別預算的方式支應。這項軍售案通過後，也使得我國訂購F-16的總數達到二百一十六架，成為全球第五大客戶。空軍透露，增購的F-16預計將部署在台東的志航空軍基地，以強化台灣東南與巴士海峽等空域的戰力。