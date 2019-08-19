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川普准售台F-16V 空軍第四聯隊擔綱換裝精銳部隊

2019-08-19 14:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

總統蔡英文4月4日在空軍第四聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V戰機座艙聽取簡介。...
總統蔡英文4月4日在空軍第四聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V戰機座艙聽取簡介。圖／總統府提供
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美國川普政府同意售台66架F-16V戰機，空軍官方臉書發表「新式戰機籌獲歷程報你知」文章，強調增購F-16Ｖ必要性；有「皇家空軍」稱譽的空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊，是首批換裝接收Ｆ-16戰機的聯隊，蔡英文總統4月4日到嘉義基地視察駕戰機升空攔截大陸戰機的第四聯隊，主動公布「鳳展專案」升級版F-16V戰機新聞及照片。

軍方說，26年前，空軍換裝二代戰機任務稱「鳳凰專案」，目前進行142架F-16A/B「鳳展專案」性能提升計畫，將戰力增進到F-16V水準，首批4架出場飛機飛到嘉義基地試飛；第四聯隊再度擔綱換裝新一代Ｆ-16Ｖ戰機的先遣精銳部隊。

蔡英文4月4日在第四聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙聽取簡介，總統說，幾天前，解放軍機飛越海峽中線，第四聯隊優秀飛行員第一時間升空攔截，有效嚇阻挑釁，她特地前來表達感謝慰勉。

隨後國軍漢光35號演習，5月28日早晨演練戰備跑道起降，空軍三型主力戰機F-16、經國號、幻象2000與E-2空中預警機各1架，降落彰化花壇、秀水路段的中山高速公路，加油掛彈再起飛，參與操演的F-16戰機已完成F-16V改良，這也是F-16性能提升，首度在國軍公開演訓亮相。

空軍第四聯隊對換裝新一代戰機低調，強調目前按既定戰備及訓練科目計畫，加強練習，對未來新F-16V戰機規劃配置，遵照國防部及空軍總部命令辦理。

第四聯隊歷經P-47、P-51、AT-6、T-33、Ｆ-84G、F-100A／F、F-5E／F及F-16A／B等各型機種換裝，精練嚴訓，45年7月21日，歐陽漪棻中尉駕F-84G機於閩海空戰一舉擊落敵MIG-17型機2架，擊傷2架，戰績輝煌，獲頒青天白日勳章；81年聯隊成為第一個換裝F-16戰機部隊。

有「皇家空軍」稱譽的空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊，是首批換裝接收Ｆ-16戰機的...
有「皇家空軍」稱譽的空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊，是首批換裝接收Ｆ-16戰機的聯隊。圖／航空迷提供
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