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川普批准售台戰機 國防部表示感謝

2019-08-19 10:39聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對美國總統川普親自證實已批准售予我國F-16V戰機，國防部上午表示感謝，並希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意。

對川普的舉措，國防部今（19）日上午對此表達歡迎與感謝，並希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意，以利於提升臺灣足夠自我防衛的空防戰力，及維護臺海的和平與亞太地區的安全與穩定。

國防部指出，將持續與美行政部門保持密切聯繫，此案若有最新進度，正式獲得通報後，將即時對外界公布。

空軍司令部對向美採購F-16C/D BLK戰機推出說帖。圖/空軍司令部
空軍司令部對向美採購F-16C/D BLK戰機推出說帖。圖/空軍司令部
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