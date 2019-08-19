川普批准售台戰機 國防部表示感謝

2019-08-19 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對美國總統川普親自證實已批准售予我國F-16V戰機，國防部上午表示感謝，並希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意。

對川普的舉措，國防部今（19）日上午對此表達歡迎與感謝，並希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意，以利於提升臺灣足夠自我防衛的空防戰力，及維護臺海的和平與亞太地區的安全與穩定。