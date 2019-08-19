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預校三長同遭調職 申誡處分竟只為兩瓶啤酒？

2019-08-19 06:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中正預校。圖／聯合報系資料照片
中正預校。圖／聯合報系資料照片
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中正預校高階軍職校長、教育長、政戰主任「三長」，去年10月遭同時記申誡並調職，原因是校內軍文檢控頻繁，其中有邀宴女性主管與「言行失當」等因素。據了解，當事者曾喊冤，指所謂邀宴是為離任的女性軍職主管舉行的惜別餐會；申誡主因，更只是「三長」在學校開設的KTV喝了兩瓶啤酒。

中正預校去年中旬接連發生重大軍紀意外，不但學生鬥毆致死，休假學生也發生意外，引發軍方高層震怒；而當時預校又因內部管理和軍文調適等問題，校內匿名檢控不斷，國防部遂由總督察長室編成專案小組調查，並由時任參謀總長的李喜明南下壓陣。

但據了解，檢控案中邀宴女性主管一案，是校方為離任的女性軍職人員舉行惜別餐會，場地在校外的鵝肉餐廳，雖是鐵皮屋，但屬公開場合，也有其他女性官兵列席，這名女性主管當日還從林口新駐地搭高鐵南下與會，並無不悅，傳此節調查後確認並無疏失。

據悉，「三長」各遭記申誡的原因，其實是三人在協助處理預校生鬥毆案後，前往學校附屬的KTV放鬆飲用啤酒，六瓶喝掉兩瓶。在校內敏感時刻飲酒，遭到檢控。

據了解，預校內有兩處自行設置的KTV，一處在校區內，另一處則是在校區圍牆外位於老師宿舍區內，三人選擇學生不會涉足的圍牆外KTV聚會，但仍遭檢控，國防部督察室查證屬實，據此記三人一至兩次申誡。

預校軍文關係緊張，傳是因軍方接獲學生家長投訴，指學生露營每人必須繳交4000元，畢業旅行更要每人1萬元，花費龐大。軍方介入調查並另作規劃後，軍文關係出現對峙。

此案去年10月展開處份和調職後，事實上有幹部依循內部官兵權益保障委員會持續申訴，但日前遭駁回。

國防部昨天表示，中正國防幹部預備學校是培養國軍優質幹部的搖籃，其幹部舉止須為學生的表率， 國防部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任。

國防部表示，國防部對於107年10月檢控學校高階幹部的內容，甚為重視，特組成專案小組進行行政調查，確有「部分行為失當，有損官箴」的情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。

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